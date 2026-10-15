ஆரல்வாய்மொழியில் தொழிலாளி கொலை: 4 போ் கைது
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஆரல்வாய்மொழியில் தொழிலாளியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த, அவரது நண்பா்கள் 4 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஆரல்வாய்மொழியில் தொழிலாளியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த, அவரது நண்பா்கள் 4 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
ஆரல்வாய்மொழி, மிஷின் காம்பவுண்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெகன் (42). கட்டடத் தொழிலாளி. இவருக்கு மனைவி ஜெயராணி, 8 வயது மகன் உள்ளனா். ஜெகன் புதன்கிழமை மாலை தனது நண்பா்களைப் பாா்க்கச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு, வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றாராம்.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை இரவு பொய்கை குளத்தின் படித்துறையில் ஜெகன் காயங்களுடன் சடலமாகக் கிடந்தாா். ஆரல்வாய்மொழி போலீஸாா் ஜெகனின் சடலத்தை மீட்டு, ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.
ஜெகனின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் கத்திக் குத்து காயங்கள் இருந்தது தொடா்பாக, போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.
விசாரணையில், ஆரல்வாய்மொழி, பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த நாகசுதாகா் (29), மருத்துவா் நகரைச் சோ்ந்த பிரம்மநாயகம் (28), வடக்கூரைச் சோ்ந்த மீனாட்சிசுந்தரம் (28), அழகிய நகரைச் சோ்ந்த சுபாகரன் (26) ஆகியோா் புதன்கிழமை இரவு ஜெகனுடன் மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறில், அவரை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
போலீஸாா் அவா்களைக் கைது செய்து, தொடா்ந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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