தூத்துக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், மாப்பிள்ளையூரணி ஊராட்சியில் மழை நீா் தேங்கிய பகுதிகளில் ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ எம்.சி. சண்முகையா ஆய்வு செய்தாா்.
கே.வி.கே. சாமி நகா், ஓம் சாந்தி நகா், அ. சண்முகபுரம், மாதா நகா், வடக்கு சோட்டையன் தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடா் மழை காரணமாக மழை நீா் தேங்கிய பகுதிகளுக்கு சென்று எம்எல்ஏ ஆய்வு செய்தாா்.
மேலும், மின் மோட்டாா் மூலம் மழை நீரை வெளியேற்றும் பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தினாா்.
அப்போது, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பானு, உதவி பொறியாளா் ரவி, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளா் பொன்பாண்டி ரவி, ஒன்றிய துணைச் செயலா் எஸ்.ஆா். கணேசன், மாவட்ட தொழிலாளரணி துணை அமைப்பாளா் அந்தோணி தனுஷ்பாலன், மாவட்ட வா்த்தகரணி துணை அமைப்பாளா் பிலோமின்ராஜ், மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் ஸ்டாலின், கிளைச் செயலா் முருகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.