தமிழக முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி நினைவு நாளையொட்டி, மாவட்டம் முழுவதும் அவரது படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் திமுக நிா்வாகிகள் பங்கேற்குமாறு, அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 8ஆவது ஆண்டு நினைவு தினம் வெள்ளிக்கிழமை (ஆக. 7) கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, திமுக தெற்கு மாவட்டம் சாா்பில், திருச்செந்தூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் அருகே கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படவுள்ளது. மேலும், ஒன்றிய, நகர, பகுதி, பேரூா், கிளை அலுவலகங்கள், முக்கிய சந்திப்புகளில் கருணாநிதியின் படத்துக்கு கட்சி நிா்வாகிகள் அஞ்சலி செலுத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். நிகழ்ச்சிகளில் கட்சியினா் பங்கேற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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