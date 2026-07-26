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தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி கிரேஸ் கல்லூரியில் ஆசிரியா் மேம்பாட்டு பயிற்சி

தூத்துக்குடி அருகே முள்ளக்காட்டில் உள்ள கிரேஸ் பொறியியல் கல்லூரியில், ஆசிரியா்களின் கல்வித் திறன், நவீன கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஆசிரியா் மேம்பாட்டு பயிற்சி நடைபெற்றது.

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பயிற்சியில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:47 am IST

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தூத்துக்குடி அருகே முள்ளக்காட்டில் உள்ள கிரேஸ் பொறியியல் கல்லூரியில், ஆசிரியா்களின் கல்வித் திறன், நவீன கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஆசிரியா் மேம்பாட்டு பயிற்சி நடைபெற்றது.

சென்னை, தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியா் பயிற்சி, ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த பேராசிரியா்கள் ஜி. ஜனாா்த்தனன், வி. சண்முகநீதி ஆகியோா் பங்கேற்று, உயா்கல்வியில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகள், விளைவுமிக்க கற்பித்தல் உத்திகள், தரமான ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள், தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு, ஆசிரியா்களின் தொடா்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாடு ஆகியன குறித்து எடுத்துரைத்தனா். இதில், அனைத்து துறைத் தலைவா்களும், ஆசிரியா்களும் பங்கேற்றனா்.

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