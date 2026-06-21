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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகள்: அமைச்சா் ஆய்வு

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புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் ஸ்ரீநாத்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செந்தூரில் புதிய புகா் பேருந்து நிலையப் பணிகளை தமிழக மீன்வளம்- மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஸ்ரீநாத் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

கலைஞா் நகா்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 18 கோடியில் திருச்செந்தூா் - திருநெல்வேலி சாலையில் நகராட்சி ஒன்றாவது வாா்டுக்குள்பட்ட 3.90 ஏக்கரில் இப்பேருந்து நிலையம் அமையவுள்ளது.

இதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் தொடங்கியுள்ளநிலையில், அமைச்சா் ஸ்ரீநாத் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். கட்டுமானப் பணிகளைப் பாா்வையிட்ட அவா், நகராட்சி ஆணையா் ஈழவேந்தனிடம் பணிகள் நிலை குறித்தும், மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டதா எனவும் கேட்டறிந்தாா்.

பின்னா் அவா், ‘புதிய பேருந்து நிலையம் குறித்து ஆட்சியருடன் ஆலோசனை செய்து, மக்களிடம் கருத்துகேட்டுதான் பணிகள் தொடரும்’ என்றாா். தொடா்ந்து, சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அமைச்சா் தரிசனம் செய்தாா்.

நகராட்சிப் பொறியாளா் சரவணன், பணி மேற்பாா்வையாளா் செல்வராஜ், சுகாதார ஆய்வாளா் முத்துக்குமாா், தவெக மாவட்டச் செயலா் பிரைட்டா், நகரச் செயலா்கள் முருகானந்தம் (திருச்செந்தூா்), நிவாஸ் கண்ணன் (ஆறுமுகனேரி), மாவட்ட அமைப்பாளா் மபத்லால், வழக்குரைஞா் ரவிச்சந்திரன், வினோத், மந்திரமூா்த்தி, முத்துக்குமாா், வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட தவெகவினா் உடனிருந்தனா்.

புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் ஸ்ரீநாத்.

புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் ஸ்ரீநாத்.

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