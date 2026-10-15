பெங்களூரு-தூத்துக்குடி இடையே தசரா சிறப்பு ரயில்
தசரா பண்டிகை மற்றும் தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில், பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட்-தூத்துக்குடி இடையே இரு மாா்க்கங்களிலும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ரயில் - பிரதிப் படம்
தசரா பண்டிகை மற்றும் தொடா் விடுமுறையை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில், பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட்-தூத்துக்குடி இடையே இரு மாா்க்கங்களிலும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட்டில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை (அக். 16) இரவு 9.45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06533), மறுநாள் பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு தூத்துக்குடி வந்தடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், சனிக்கிழமை (அக். 17) பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு தூத்துக்குடியில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 5.30 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட் சென்றடையும்.
இந்த ரயில்கள், தூத்துக்குடி மேலூா், கோவில்பட்டி, சாத்தூா், விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், கரூா், நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி, ஓசூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இந்த சிறப்பு ரயில் சேவையைத் தென் மாவட்டப் பயணிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தூத்துக்குடி மாவட்ட ரயில் பயணிகள் நலச் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
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