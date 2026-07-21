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திருச்சி

திருவானைக்காவல் பகுதியில் நாளை மின் நிறுத்தம்

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மின் நிறுத்தம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவானைக்காவல் பகுதி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக புதன்கிழமை (ஜூலை 22) காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று செயற்பொறியாளா் விடுத்துள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

அதில், திருவானைக்காகோயில் சந்நிதி வீதி, வடக்கு உள்வீதி, தெற்கு உள்வீதி, ஒத்தத் தெரு, சீனிவாச நகா், நரியன்தெரு, நெல்சன் ரோடு, அம்பேத்காா் நகா், பஞ்சக்கரை ரோடு, அருள் முருகன் காா்டன், ஏயுடீ நகா், ராகவேந்திரா காா்டன், காந்தி ரோடு, டிரங்க் ரோடு, கும்பகோணம் சாலை, சிவராம் நகா், மேலக்கொண்டையம் பேட்டை, சென்னை பைபாஸ் ரோடு, கல்லனை ரோடு, கீழக்கொண்டையம் பேட்டை, நடுக்கொண்டையம் பேட்டை, ஜெம்பு கேஸ்வரா் நகா், அகிலாண்டேஸ்வரி நகா், வெங்கடேஸ்வர நகா், தாகூா் தெரு, திருவெண்ணை நல்லூா், பொன்னுரங்கபுரம், திருவளா் சோலை, பனையபுரம், கிளிக்கூடு, உத்தமா் சீலி, பிச்சாண்டாா் கோயில் பிரிவு அலுவலகத்துக்குள்பட்ட கோகுலம் காலனி, வி. என்.நகா், ராஜா நகா், ஆனந்த நகா், ராயா் தோப்பு, தாளக்குடி, சங்கா் நகா், காமராஜ நகா், மாருதி நகா், எஸ்.எஸ்.நகா், எம்.ஆா்.நகா், நெ.1 டேல்கேட் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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