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கரூர்

ஓய்வுபெற்றோருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை மின்சார வாரியமே ஏற்று நடத்த வலியுறுத்தல்

மின்வாரிய ஓய்வுபெற்றோருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை மின்சார வாரியமே ஏற்று நடத்த வேண்டும் என பேரவைக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

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கரூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோா் நல அமைப்பின் மாநிலச் செயலா் டி. கோவிந்தராஜ். உடன் மாநிலச் செயலா் கே.காளியப்பன், மாவட்டச் செயலா் வி.பி.கந்தசாமி உள்ளிட்டோா்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மின்வாரிய ஓய்வுபெற்றோருக்கு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை மின்சார வாரியமே ஏற்று நடத்த வேண்டும் என பேரவைக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோா் நல அமைப்பின் கரூா் மாவட்ட 10- ஆவது ஆண்டு பேரவைக் கூட்டம், சிஐடியு சங்க அலுவலக கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் கே. வெள்ளையன் தலைமை வகித்தாா்.துணைத் தலைவா் மதியழகன் வரவேற்றாா். மாநிலச் செயலா் கே. காளியப்பன் பேரவை கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசினாா்.

சிஐடியு சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஜி.ஜீவானந்தம் வாழ்த்துரையாற்றினாா். மாவட்டச் செயலா் வி.பி.கந்தசாமி வேலை அறிக்கையையும், பொருளாளா் எம்.சேகா் வரவு-செலவு அறிக்கையையும் முன்வைத்து பேசினா்.

கூட்டத்தில் கரூா் மாவட்டத் தலைவராக கே. வெள்ளையன், செயலராக வி.பி. கந்தசாமி, பொருளாளராக எம்.சேகா் ஆகியோா் புதிய நிா்வாகிகளாக தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

கூட்டத்தில், வரும் காலங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ள மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை மின்சார வாரியமே ஏற்று நடத்த வேண்டும். மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேருவதற்கு விருப்பம் தெரிவிக்கும் ஓய்வூதியா்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மாநிலச் செயலா் டி. கோவிந்தராஜ் நிறைவுரையாற்றினாா்.

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