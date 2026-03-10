தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 12) பெரம்பலூா் வருவதை முன்னிட்டு, அவா் பங்கேற்கும் விழா நடைபெறவுள்ள இடத்தை திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் ஆ. ராசா, போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தனா்.
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில், பெரம்பலூா் மாவட்ட செய்தி- மக்கள் தொடா்புத் துறை சாா்பில் சமூக நீதிக்காவலா் வே. ஆனைமுத்து நூற்றாண்டு விழாவானது பெரம்பலூா் பாலக்கரை அருகேயுள்ள மைதானத்தில் வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 12) நடைபெற உள்ளது.
விழாவில், சமூக நீதிக்காவலா் வே. ஆனைமுத்து நூற்றாண்டு விழா புகைப்படக் கண்காட்சியை திறந்துவைத்து விழா மலரை வெளியிடும் துணை முதல்வா், சுமாா் ரூ. 100 கோடியில் பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் நிறைவடைந்த திட்டப் பணிகளை திறந்துவைத்து, புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, அரியலூா் மற்றும் பெரம்பலூா் மாவட்ட பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்க உள்ளாா்.
இந்நிலையில், பெரம்பலூா் பாலக்கரை பகுதியில் விழாவுக்கான பந்தல் அமைக்கும் பணிகளை கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலா் ஆ. ராசா, போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு, பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ளவும், வாகனங்களை நிறுத்த இடவசதி ஏற்படுத்தவும் அறிவுறுத்தினா்.
ஆய்வின்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், நகா்மன்றத் தலைவா் அம்பிகா ராஜேந்திரன், திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளா் வீ. ஜெகதீசன், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மா. ராஜ்குமாா், பி. துரைசாமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
