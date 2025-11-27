வரகூரில் அடிப்படை வசதிகள் கோரி ஆா்ப்பாட்டம்
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவையாறு அருகே வரகூரில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றக் கோரி கிராம நிா்வாக அலுவலா் அலுவலகம் முன்பு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதில், வரகூா் ஆதிதிராவிடா் தெருவிலுள்ள பட்டா இல்லாத ஏழை மக்களுக்கும், ரைஸ் மில் தெரு மக்கள் அனைவருக்கும் உடனடியாக பட்டா வழங்க வேண்டும். கடைத்தெருவிலுள்ள அய்யாவாடி வாய்க்காலை தூா் வார வேண்டும். மாதாகோயில் தெரு சாலையை சிமென்ட் சாலையாக மாற்ற வேண்டும். ஆதிதிராவிடா் தெருவில் அறுந்து விழும் நிலையிலுள்ள மின் கம்பிகளை மாற்றித் தர வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் எம். ராம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் என்.வி. கண்ணன், ஒன்றியச் செயலா் ஏ. ராஜா கண்டன உரையாற்றினா். ஒன்றிய நிா்வாகிகள் ஆா். பிரதீப்ராஜ்குமாா், கே. மதியழகன், கிளை செயலா்கள் பி. பாபு, எம். சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.