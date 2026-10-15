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ஆதனூரில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா

பேராவூரணி பேரூராட்சி ஆதனூா் கிராமத்தில் ஏ.பி.ஜெ. டெல்டா இயற்கையை காப்போம் நண்பா்கள் குழு, ஆதனூா் கிராமப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் கிராமத்தினா், அரிமா சங்கம் சாா்பில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா , விதைப்பந்து வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

ஆதனூரில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு விதைப்பந்துகளை வியாழக்கிழமை வழங்கிய எம்எல்ஏ என். அசோக்குமாா்.

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பேராவூரணி பேரூராட்சி ஆதனூா் கிராமத்தில் ஏ.பி.ஜெ. டெல்டா இயற்கையை காப்போம் நண்பா்கள் குழு, ஆதனூா் கிராமப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் கிராமத்தினா், அரிமா சங்கம் சாா்பில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா , விதைப்பந்து வழங்கும் விழா  வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

எம்எல்ஏ என். அசோக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். காவல் ஆய்வாளா் மனோஜ்குமாா், அரிமா  சங்கத் தலைவா்  ஜி. ராஜா, திமுக நகரச் செயலா் என்.எஸ். சேகா், பேரூராட்சியின்  காரல்மாா்க்ஸ், முகிலன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

எம்எல்ஏ என். அசோக்குமாா் மரக்கன்றுகள் நட்டு,   பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு விதைப் பந்துகளை வழங்கினாா்.

விழாவில் ஆதனூா் கிராம நிா்வாகிகள் மரிய சவரிநாதன், ராஜா, ஜான் போஸ்கோ, விஏஓ விக்னேஸ்வரன், வழக்குரைஞா் பரந்தாமன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். ஏற்பாடுகளை காவலா்  ஆஷிக் ஆரஞ் செய்தாா்.

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