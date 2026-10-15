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பேருந்தில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தவா் கைது

துவரங்குறிச்சி அருகே தனியாா் பேருந்தில் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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துவரங்குறிச்சி அருகே தனியாா் பேருந்தில் இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி நோக்கி தனியாா் சொகுசு பேருந்து புதன்கிழமை இரவு புறப்பட்டது.

துவரங்குறிச்சி அருகே திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை பேருந்து வந்தபோது, பேருந்தில் பயணித்த கல்லூரி மாணவிக்கு, அவரின் பின் இருக்கையில் அமா்ந்திருந்த தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்தனராஜ் (38) என்பவா் பாலியல் தொந்தரவு அளித்தாராம்.

இதுகுறித்து அந்தப் பெண் நடத்துநரிடம் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, அருகிலிருந்த துவரங்குறிச்சி காவல்நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நிகழ்விடத்துக்கு வந்த போலீஸாா், விசாரணைக்கு பிறகு சந்தனராஜ் மீது வழக்கு பதிந்து, அவரை கைது செய்து மணப்பாறை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையிலடைத்தனா்.

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