வேலூா் சா்க்கரை ஆலையில் 1.25 லட்சம் டன் கரும்பு அரைவை இலக்கு: அமைச்சா் காந்தி
வேலூா்: வேலூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையில் 2025-26 ஆண்டில் 1.25 லட்சம் டன் கரும்பு அரைவை இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என கைத்தறி அமைச்சா் ஆா். காந்தி தெரிவித்தாா்.
காட்பாடி வட்டம், அம்முண்டி கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையில் 2024-25- ஆம் ஆண்டு 1,27,679 மெட்ரிக் டன் கரும்பு அரைவை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 1,18,430 குவிண்டால் சா்க்கரை உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. தவிர, மின்சார வாரியத்துக்கு 86.17 லட்சம் யூனிட் மின்சாரம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
2024-25-ஆம் ஆண்டில் கரும்பு கொள்முதல் தொகையாக 1,948 உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.40.23 கோடி நிலுவையின்றி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தவிர, ஊக்கத்தொகையாக டன் ஒன்றுக்கு ரூ.349 வீதம் ரூ.4.52 கோடியும், கரும்புக்கு டன் ஒன்றுக்கு அரைக் கிலோ வீதம் சா்க்கரை கிலோ ரூ.25 வீதம் சலுகை விலையிலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
2025-26-ஆம் ஆண்டில் 5,045 ஏக்கா் பரப்பளவில் விளையும் சுமாா் 1.25 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கரும்பு அரைவை செய்ய இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தினசரி கரும்பு அரைவைத்திறன் 2,500 மெட்ரிக் டன்னாகும். முழு அரைவைப்பருவத்தின் மொத்த கரும்பு பிழிதிறன் 4.30 லட்சம் மெட்ரிா் டன்னாகும்.
நடப்பு அரைவைப் பருவத்துக்கு மத்திய அரசால் நிா்ணயிக்கப்பட்ட ஆதார விலை, மாநில அரசால் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை உள்பட கரும்பின் விலை டன் ஒன்றுக்கு ரூ.3639.50 வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிகழ் ண்டுக்கான கரும்பு அரைவையை அமைச்சா் ஆா்.காந்தி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா் அவா் கூறியது -
வேலூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை தொடா்ந்து நல்ல முறையில் இயங்குவதற்கு நீா்வளத்துறை அமைச்சா் துரைமுருகன்தான் முக்கிய காரணம். தற்போது கரும்பு சாகுபடி குறைந்து வருகிறது. நெல் பயிரிடுவதில் விவசாயிகள் அதிக ஆா்வம் காட்டி வருகின்றனா். விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்த முதல்வா் ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறாா். அவா் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 50,000 இலவச மின்இணைப்புகள் வழங்க வேண்டும் என இலக்கு நிா்ணயித்து கடந்த 4.5 ஆண்டுகளில் 2.25 லட்சம் இலவச மின் இணைப்புகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கியுள்ளாா்.
திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் கடந்த நான்கரை ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு இலவச வேட்டி சேலையை தரமாக வழங்கியுள்ளோம். இந்தாண்டு 100 சதவீதம் அதாவது 1.27 கோடி இலவச வேட்டி சேலைகள் சிவில் சப்ளை கிடங்குகளுக்கு கொண்டு சென்று சோ்த்துள்ளோம். அதனை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டியது வருவாய்த்துறை வேலையாகும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி, வேலூா் கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை இணை பதிவாளா் கோ.சோமசுந்தரம், கரும்பு பெருக்க அலுவலா் சேகா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.