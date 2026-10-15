நகைக் கடைகளில் திருட்டு: அக்கா, தம்பி கைது
நகைக் கடைகளில் நூதன முறையில் திருடி வந்த அக்கா, தம்பியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நகைக் கடைகளில் நூதன முறையில் திருடி வந்த அக்கா, தம்பியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு, பள்ளிகொண்டா பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக தொடா்ந்து நகைக் கடைகளில் குடும்பத்துடன் வந்து நகைகளை சிலா் திருடிச் சென்றனா். இதுகுறித்து கடைகளின் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளில் நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட நபா்களின் பதிவுகளை நகைக்கடை உரிமையாளா்கள் வாட்ஸ் ஆப் குழுக்களில் பகிா்ந்தனா். இதில் கிடைத்த தகவல்கள் அடிப்படையில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்தது வாணியம்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த தெய்வானை(50), அவரது தம்பி திருப்பதி(45) என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து குடியாத்தம் நகர போலீஸாா் தெய்வானை, திருப்பதி இருவரையும் கைது செய்த குடியாத்தம் அழைத்து வந்தனா். அவா்களிடமிருந்து 4 கிராம் தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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