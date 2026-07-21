கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட இளைஞரை குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சங்கராபுரம் வட்டத்துக்குள்பட்ட எஸ்.கொளத்தூா் கிராமத்தில் ஜூலை 21-இல் போலீஸாா் ரோந்து சென்றபோது, நான்கரை கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்த திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஆயங்குடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த மு.காா்த்திக்குமாா் (33), ஒடிஸா மாநிலம், சம்பூா் மாவட்டம், கீபாந்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த த.குரு (25) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இ.ஷாநாஸ் பிரிந்துரையின் பேரில் ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா, காாா்த்திக்குமாரை குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய உத்தரவிட்டாா். அதன்பேரில் சங்கராபுரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் பாலமுரளி விழுப்புரம் சிறையில் இருந்த மு.காா்த்திக்குமாரை குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ததற்கான ஆணையை வழங்கினாா். பின்னா் அவரை கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தாா்.
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