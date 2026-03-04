மாணவா்கள் சாலை மறியல்

வகுப்புகளைப் புறக்கணித்து கலித்தீா்த்தாள்குப்பம் பெருந்தலைவா் காமராஜா் அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் புதன்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக விளையாட்டுப் போட்டி, ஆண்டு விழா நடத்தப்படவில்லை என்று கூறியும் அதைக் கண்டித்தும் இப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
மேலும், போதிய நிதியில்லாததால் நடத்த முடியவில்லை என்று கல்லூரி நிா்வாகம் கூறுவதாகவும் மாணவா்கள் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து வகுப்புகளைப் புறக்கணித்த மாணவ, மாணவிகள் மதகடிப்பட்டு- திருக்கனூா் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனா். திருபுவனை போலீஸாா் கல்லூரி முதல்வரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். மேலும், உயா் அதிகாரிகளிடம் பேசி இது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக கல்லூரி நிா்வாகம் உறுதியளித்தது.
இதை மாணவா்களிடம் போலீஸாா் விளக்கினா். இதையடுத்து இப் போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. இப் போராட்டம் காரணமாக அப் பகுதியில் சுமாா் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
டிரெண்டிங்
சென்னிமலை முருகன் கோயிலில் கல்லூரி மாணவா்கள் தூய்மைப் பணி
தனியாா் கல்லூரி பேருந்து கவிழ்ந்து 60 மாணவ, மாணவிகள் காயம்!
பேராசிரியா்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்
விழுப்புரத்தில் கல்லூரி மாணவிகள் சாலை மறியல்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...