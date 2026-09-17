The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாட்டின் முதல் காலாண்டு வளர்ச்சி 7.8%! சிறு, குறு நிறுவனங்களே காரணம் - நிர்மலா சீதாராமன்2024-ன் தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெறுகிறார் அனந்த் நாக்! பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!டிரம்ப்பிடம் மண்டியிட முடிவு செய்துள்ளார் பிரதமர்: யுபிஐ கட்டணம் குறித்து ராகுல் விமர்சனம்!விஜய் சேதுபதி திமுகவை சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்பழங்குடியினருக்கான பள்ளிகளை சீரமைப்போம்: புதிய பிரசாரத்தை தொடங்கும் சிஜேபி!பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்காளையின் ஆதிக்கம் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 333 புள்ளிகள் உயர்வு; 23,200 ஐ கடந்த நிஃப்டி!!

புதுச்சேரி தலைமை செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த சென்னை நபா் கைது

புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த சென்னை நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கைது

Published On :

புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த சென்னை நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

புதுச்சேரி தலைமை செயலகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது, இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வெடிக்கும் என்று செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மா்ம நபா் தொலைபேசியில் தகவல் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸ் படையினா் அங்கு சென்று தீவிர சோதனை நடத்தினா். இதில் வெடி குண்டு எதுவும் சிக்கவில்லை, அது வதந்தி என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து வெடிகுண்டு இருப்பதாக தொலைபேசியில் பேசிய நபரை அவரது கைபேசி எண்ணை வைத்து அடையாளம் கண்டு, போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். அந்த நபா்,விழுப்புரம் அருகே இருப்பது தெரியவந்தது. இதை தொடா்ந்து போலீஸாா் அங்கு விரைந்து சென்று, அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் அந்த நபா் சேஷஷைலாஷன்(40) என்பதும், சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியை சோ்ந்தவா் என்பதும் தெரியவந்தது.

அவரை கைது செய்து கோரிமேடு காவல் நிலையத்துக்கு போலீஸாா் அழைத்து வந்தனா். இது குறித்து கோரிமேடு போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

அரசு அலுவலகங்கள், தனியாா் பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மென்பொறியாளா் கைது

அரசு அலுவலகங்கள், தனியாா் பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மென்பொறியாளா் கைது

உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மென் பொறியாளா் கைது

உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மென் பொறியாளா் கைது

ரயில் பாலத்தில் வெடிகுண்டு என மிரட்டல்: கட்டடத் தொழிலாளி கைது

ரயில் பாலத்தில் வெடிகுண்டு என மிரட்டல்: கட்டடத் தொழிலாளி கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!