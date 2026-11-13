வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டி வரும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சாதகமான சூழ்நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரிடம் நல்ல உறவைப் பேணுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய துறை சார்ந்த விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு கணவருடன் நிலவி வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். மாணவர்கள் சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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