வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் அவசியமான பொருள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய தானியங்களால் நல்ல மகசூலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி வரும். கலைத்துறையினர் கவனத்துடனும் நிதானத்துடனும் நடந்து கொண்டு எதிர்பார்த்த வெற்றியை அடைவீர்கள். பெண்களுக்குப் பணவரவு சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் புதிய விளையாட்டுகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 30, டிசம்பர் 1, 2.
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