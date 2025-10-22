வைரலாகும் மமிதா பைஜூ நடன விடியோ!

டியூட் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற மமிதாவின் நடனம் வைரலாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனின் நடிப்பில் தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வந்த டியூட் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூலில் சக்கைபோடு போட்டு வருகிறது.
இதுவரை இப்படம் ரூ. 95 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் நடிகை மமிதா பைஜூ இளையராஜாவின், ‘கருத்த மச்சான்’ பாடல் ஒன்றிற்கு நடனமாடியிருந்தார். இது ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனால், அந்த இளையராஜா பாடல் மீண்டும் கேட்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்பாடலுக்கு மமிதா நடன ஒத்திகை செய்யும் விடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.
இதையும் படிக்க: மீண்டும் ரூ. 100 கோடி! பிரதீப் ரங்கநாதன் அசத்தல்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.