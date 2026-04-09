மீண்டும் ஒரு காதல் படத்தில் தனுஷ் - ஆனந்த் எல். ராய் - க்ரித்தி சனோன்?

நடிகர் தனுஷ் மீண்டும் இயக்குநர் ஆனந்த் எல். ராய் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
நடிகர் தனுஷ், க்ரித்தி சனோன் நடிப்பில் நேரடியாக ஹிந்தியில் உருவான தேரே இஷ்க் மே திரைப்படத்தை ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கியிருந்தார்.
நவம்பர் இறுதியில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் காதல் காட்சிகள் மற்றும் ஏ. ஆர். ரஹ்மானின் பாடல்களால் வரவேற்பும் பெற்றது.
இதனால், தேரே இஷ்க் மே திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 160 கோடி வரை வசூலித்து கடந்தாண்டின் வெற்றிப்படமானது.
இதனால், நடிகர் தனுஷ் - ஆனந்த் எல். ராய் கூட்டணி மீண்டும் இணையவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கான முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் துவங்கியுள்ளதாகவும் பீரியட் கால காதல் கதையாக இப்படம் உருவாகவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், நடிகை க்ரித்தி சனோன் இப்படத்திலும் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளாராம்!
Summary
reports suggests director anand l. rai and dhanush movie will happen soon
