பிரபாஸின் டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

நடிகர் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவான “டார்லிங்” திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் கருணாகரன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரபாஸ் நாயகனாக நடித்து கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு வெளியான தெலுங்கு திரைப்படம் “டார்லிங்”.
இப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், நாயகன் பிரபாஸை அவரது ரசிகர்கள் டார்லிங் என இதுவரையிலும் செல்லமாக அழைத்து வருகின்றனர்.
இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில் உருவான இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் காஜல் அகர்வால், பிரபு, கோட்டா ஸ்ரீனிவாச ராவ், சந்திரமோகன், ஷ்ரத்தா தாஸ் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், டார்லிங் திரைப்படம் சுமார் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வரும் ஏப். 23 அன்று திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலரை படக்குழுவினர் சனிக்கிழமை (ஏப். 11) அன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
