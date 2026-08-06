ஜோஜூ ஜார்ஜ், ஊர்வசி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர்கள் ஜோஜூ ஜார்ஜ், ஊர்வசி நடிப்பில் உருவான ஆஷா திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் ஜோஜூ ஜார்ஜ், ஊர்வசி இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்திற்கு ஆஷா எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். சஃபர் சனல் இயக்கிய இப்படத்திற்கு ஜோஜூவும் திரைக்கதை எழுதியுள்ளார்.
முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகைகள் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, விஜய ராகவன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். பான் இந்திய திரைப்படமாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற செப். 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஓடிடி உரிமையை ஜீ5 நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. அக்டோபர் மாதம் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
The release date of the film Asha, starring Joju George and Urvashi, has been announced.
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