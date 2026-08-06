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மீண்டும் இணையும் டொவினோ தாமஸ் - ஜான்பால் ஜார்ஜ் கூட்டணி!

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம்...

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நடிகர்கள் டொவினோ தாமஸ், சேத்தன் ஜெயபால், இயக்குநர் ஜான்பால் ஜார்ஜ் (நடுவில் இருப்பவர்)

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் குப்பி திரைப்பட இயக்குநர் இயக்கத்தில் மீண்டும் நடிக்கிறார்.

மலையாள திரையுலகில் விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற ‘குப்பி’ (Guppy) திரைப்படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அத்திரைப்படத்தின் நாயகன் டொவினோ தாமஸ் மற்றும் இயக்குநர் ஜான்பால் ஜார்ஜ் இணைந்துள்ள புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. மேலும், இவர்களின் அடுத்தகட்ட பிரம்மாண்ட திரைப்படம் குறித்த அறிவிப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

திரையுலக வட்டாரங்களின்படி, இவர்கள் இருவரும் மீண்டும் இணையும் புதிய திரைப்படம், இருவரின் திரைப் பயணத்திலேயே மிக அதிக பொருட்செலவில் (High-budget) உருவாகும் பிரம்மாண்ட படைப்பாக இருக்கும் எனத் தெரிய வருகிறது. இவர்களுடன் ‘குப்பி’ படத்தில் நடித்த சேத்தன் ஜெயலாலும் இப்புதிய படத்தில் இணையவுள்ளார்.

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான ‘குப்பி’, நடிகர் டொவினோ தாமஸின் திரைப் பாதையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதில் 'தேஜஸ் வர்க்கி' எனும் பொறியாளராக அவரது நடிப்பு அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. அதேபோல், இயக்குநர் ஜான்பால் ஜார்ஜுக்கு ஒரு கனவு அறிமுகப் படமாக அமைந்து, மலையாள திரையுலகில் மிகச் சிறந்த இயக்குநராக அவரை அடையாளம் காட்டியது.

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‘குப்பி’ படத்திற்கு பிறகு ‘என்னு நிண்டே மொய்தீன்’, ‘தீவண்டி’, ‘கோதா’, ‘மாயநதி’, ‘மின்னல் முரளி’, ‘2018’ மற்றும் ‘அஜயண்டே ரண்டாம் மோஷனம்’ (ARM) எனத் தொடர் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து, இன்று இந்திய அளவில் அறியப்படும் முன்னணி நாயகனாக டொவினோ தாமஸ் உருவெடுத்துள்ளார்.

அதேபோல, இயக்குநர் ஜான்பால் ஜார்ஜ் தனது அடுத்த படைப்பான ‘அம்பிலி’ மூலம் விமர்சகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றதோடு, பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற ‘ரோமான்சாம்’ திரைப்படத்தை தயாரித்து முன்னணி தயாரிப்பாளராகவும் மலையாள சினிமாவில் தடம் பதித்தார்.

‘குப்பி’ திரைப்படத்தின் பத்தாண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, அதே வெற்றிக் கூட்டணி மீண்டும் இணைவது மலையாள சினிமா ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திரைப்படத்தின் மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Actor Tovino Thomas is once again acting under the direction of the Guppy film's director.

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