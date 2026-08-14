The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
சுதந்திர நாள்! செங்கோட்டை உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்கள் விற்கத் தடை!தில்லி எய்ம்ஸில் மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி. நட்டா அனுமதி! ஆஞ்சியோ பரிசோதனை! சென்னை உயர் நீதிமன்ற சுதந்திர தின விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இல்லை?தமிழ்நாட்டின் 3 காவல் அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பதக்கம்! 3 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை இன்று குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்கரூர் அரசுப்பணி வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைசுதந்திர தின விழா: தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் 1.20 லட்சம் போலீஸாா்தமிழகத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு: வானிலை மையம்நெடுஞ்சாலை விபத்துகள்: 10 நிமிஷங்களுக்குள் ஆம்புலன்ஸ் வராவிட்டால் ரூ.10,000 அபராதம்வெளிநாட்டில் 362 மாணவா்கள் உயா்கல்வி பயில ரூ.131 கோடி ஒதுக்கீடு: அமைச்சா் வன்னி அரசுதமிழக - கேரள எல்லையில் ரயில் மோதியதில் குட்டி, தாய் யானை உயிரிழப்பு
/
செய்திகள்

கடவுளின் குழந்தை நான்... நள்ளிரவில் பதிவிட்ட விஷால்!

நடிகர் விஷால் மகுடம் திரைப்படம் வெளியீட்டிற்கு முன்பு பகிர்ந்த பதிவு குறித்து...

News image

மகுடம் திரைப்பட போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / விஷால்.

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 3:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷால் மகுடம் திரைப்படம் வெளியீட்டிற்கு முன்பாக நள்ளிரவில் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “கடவுளின் குழந்தை நான்” எனக் கூறியுள்ளார்.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸின் 99-வது படமாக உருவாகும் 'மகுடம்’ படத்தின் மூலம் நடிகர் விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இதில் துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி, ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்தில் விஷால் கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ளார். இயக்குநராகும் தனது 30 ஆண்டுகால கனவு இப்படத்தின் மூலம் நிறைவேறியதாக விஷால் முன்னதாகக் கூறியிருந்தார்.

இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள நிலையில் இன்று (ஆக.14 ) திரையரங்குகளில் வெளியானது. இது குறித்து நள்ளிரவு 1.54 மணிக்கு விஷால் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

நான் விட்டுத்தர மாட்டேன். ஆமாம், நான் எப்போதுமே விட்டுத்தர மாட்டேன். நான் விஷால் ’கடவுளின் குழந்தை’. எவ்வளவு சவால் வருகிறதோ அவ்வளவு நான் உயர்வேன். ஏனெனில் நான் எப்போதும் தயக்கமோ அவமானமோ இன்றி நிலைக்கண்ணாடியைப் பார்ப்பேன். ஏனெனில், எனது வேலையை மன உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் செய்வதால் அந்தப் பணி சற்று கூடுதல் சிறப்புடன் நடிகராக ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த எனது வேலையைச் செய்து முடிக்கிறது.

ரசிகர்களை நான் கடவுளுக்கு நிகராக மதிக்கிறேன். ஏனெனில் இன்று நான் திரைத்துறையிலும் சமூகத்திலும் இவ்வளவு பெரிய இடத்தில் இருக்க காரணமே அவர்கள்தான். மகுடம் என்ற படத்தின் மூலமாக இயக்குநராக வேண்டும் என்ற எனது 35 ஆண்டு கனவை உங்கள் முன் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்.

கடந்த 14 மாதங்களாக நாங்கள் என்ன வேலை செய்தோம் என்பதை உங்களுக்குக் காட்ட காத்திருக்கிறோம். உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. அனைவரும் வாருங்கள். உங்களை கடவுள் ஆசிர்வதிக்கட்டும் என்றார்.

Summary

Actor and Director Vishal pens emotional note on Magudam release: I am Gods Child

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நடிகர் விஷால் நடித்த மகுடம் டிரைலர்!

நடிகர் விஷால் நடித்த மகுடம் டிரைலர்!

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்பட டிரைலர் அப்டேட்!

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்பட டிரைலர் அப்டேட்!

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் படத்தின் 4வது பாடல் தேதி!

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் படத்தின் 4வது பாடல் தேதி!

கலங்காதே... நடிகர் விஷாலின் மகுடம் 3-வது பாடல்!

கலங்காதே... நடிகர் விஷாலின் மகுடம் 3-வது பாடல்!

விடியோக்கள்

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami

நடிகர் அப்படிதான் இருப்பார், தலையெழுத்து...: எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்! | Edappadi Palaniswami

எடப்பாடி பழனிசாமி Press Meet! | ADMK | Edappadi Palaniswami | EPS |

எடப்பாடி பழனிசாமி Press Meet! | ADMK | Edappadi Palaniswami | EPS |