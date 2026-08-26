இம்மோர்டல் படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்ட தனுஷ்!
இம்மோர்டல் படத்தின் டிரைலரை நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டது குறித்து...
இம்மோர்டல் படத்தின் டிரைலர். - படம் - விடியோ க்ளிப்
கயாது லோஹர் - ஜி.வி. பிரகாஷ் நடித்துள்ள இம்மோர்டல் படத்தின் டிரைலர் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 26) வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜி.வி. பிரகாஷ், கயாது லோஹர் நடிப்பில் உருவான ஹாரர் ரொமான்ஸ் திரைப்படம் இம்மோர்டல்.
சமீபத்தில் இந்தப் படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஒரே வீட்டில் நடக்கும் ஹாரர் த்ரில்லர் பாணியிலான இதன் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தின. இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் இப்படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தின் டிரைலரை நடிகர் தனுஷ் இன்று வெளியிட்டதோடு, வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி சில காரணங்களுக்காகத் தள்ளிப்போன நிலையில், வரும் செப். 4 ஆம் தேதி படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The trailer for the film Immortal, starring G.V. Prakash and Kayadu Lohar, was released on Tuesday (Aug. 26).
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