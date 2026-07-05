Dinamani
சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி: ஒடிசாவில் 20 லட்சம் பேர் நீக்கம்!கர்நாடகம்: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் 90 கி.மீ. அரசுப் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்! ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சோபா வந்தவுடன் திமுகவை விட்டு சிலர் சென்று விட்டனர்: உதயநிதி வீரவநல்லூா் அருகே தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மேலும் 4 பேர் கைது கூடங்குளம் அணு உலையில் பழுது: மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்
/
செய்திகள்

வெங்கட் பிரபு கதை, யுவன் இசை: ராஜாஸ் ப்ளேலிஸ்ட் பட அறிவிப்பு!

வெங்கட் பிரபு கதை எழுதி, யுவன் இசையில் உருவாகும் ‘ராஜாஸ் ப்ளேலிஸ்ட்’ படத்தின் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.

News image

ராஜாஸ் ப்ளேலிஸ்ட்

Updated On :5 ஜூலை 2026, 9:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வெங்கட் பிரபு கதை எழுதி, யுவன் இசையில் உருவாகும் ‘ராஜாஸ் ப்ளேலிஸ்ட்’ படத்தின் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.

இசைஞானி இளையராஜாவின் அண்ணன் மகன் ஜெயன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘ராஜாஸ் ப்ளேலிஸ்ட்’ படத்தின் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு வெங்கட் பிரபு கதை எழுதியுள்ளார். யுவன் இசையமைக்கிறார்.

குடும்பஸ்தன் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் சுஜித் என் சுப்ரமணியன் இப்படத்திற்கு திரைக்கதை எழுதி, இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

எலிஃபேண்டைன் நிறுவனத்தின் சார்பில் ரமணன் பாலகங்காதரன் இப்படத்தை தயாரிக்கிறார்.

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா கிரியேட்டிவ் தயாரிப்பாளராக களமிறங்கும் இப்படத்தின் பாடல்களை இயக்குனர் சுஜித், விக்னேஷ் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் நவயுகன் ஆகியோர் எழுதியுள்ளனர். பாடல்கள் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இளையராஜாவின் 50வது ஆண்டு விழா இசை நிகழ்ச்சியில் இப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இளையராஜா குடும்பத்தின் 3 வாரிசுகளின் பங்களிப்பில் வெளியாகும் படம் என்பதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Story by Venkat Prabhu, music by Yuvan: 'Raja's Playlist' movie announced!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விக்ரம் பிரபுவின் 26ஆவது திரைப்படம் அறிவிப்பு!

விக்ரம் பிரபுவின் 26ஆவது திரைப்படம் அறிவிப்பு!

அதர்வாவுக்கு அப்பாவாக நடிக்கும் பிரபு தேவா?

அதர்வாவுக்கு அப்பாவாக நடிக்கும் பிரபு தேவா?

தமிழ்நாட்டில் மணல் தட்டுப்பாடா? அமைச்சர் டி.கே. பிரபு விளக்கம்

தமிழ்நாட்டில் மணல் தட்டுப்பாடா? அமைச்சர் டி.கே. பிரபு விளக்கம்

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தனுஷ்?

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தனுஷ்?

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!