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தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன்?

தனுஷ் படத்தில் நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன்....

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நடிகர்கள் தனுஷ், ப்ரீத்தி முகுந்தன்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் 56-வது திரைப்படத்தில் நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷின் 56-வது படம் உருவாகிறது. இதன் படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் மதுரையில் துவங்குகிறது. நாயகியாக நடிக்க ருக்மணி வசந்த் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

ஆனால், பிரசாந்த் நீல் - ஜூனியர் என்டிஆர் திரைப்படத்திற்கு ருக்மணி அதிக படப்பிடிப்பு நாள்கள் ஒதுக்க வேண்டிய சூழலால் இப்படத்திலிருந்து ருக்மணி வசந்த் விலகியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தற்போது, புதிய தகவலாக இப்படத்தில் நாயகியாக நடிக்க நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தனைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அணுகியுள்ளதாம். பிளாஸ்ட் வெற்றிக்குப் பின் முக்கியமான நடிகையாகியுள்ள ப்ரீத்தி, நடிகர் தனுஷுடன் இணையவுள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Reports indicate that actress Preethi Mukundhan will be starring in actor Dhanush's 56th film.

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