நடிகை ப்ரீத்தி முகுந்தனை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
ஆச கூட பாடல் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு மிக அழகாக நடனமாடக்கூடிய பெண்ணாக அறிமுகமானவர் ப்ரீத்தி முகுந்தன். குறிப்பாக, ப்ரீத்தியின் நடன அசைவுகள் இன்ஸ்டாகிராமில் பெரியளவில் டிரெண்டிங் ஆனதால் அப்பாடலால் இந்தியளவில் கவனம் பெற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தெலுங்கில் நடிகையாக அறிமுகமான ப்ரீத்தி, தமிழில் நடிகர் கவினுடன் ஸ்டார் திரைப்படத்தில் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். அதன்பின், பான் இந்திய படமான கண்ணப்பாவில் நடித்தாலும் ப்ரீத்திக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்காமலே இருந்தது.
இந்த நிலையில், அண்மையில் வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படத்தில் முன்னணி நாயகியாக நடித்து, சண்டைக்காட்சிகளில் அசத்தியிருந்தார்.
எந்தக் காதல் காட்சிகளும் இல்லாமல் முழுக்க, முழுக்க தன்னுடைய சண்டைக் காட்சிகளில் சிறப்பான நடிப்பை ப்ரீத்தி முகுந்தன் கொடுத்திருந்தது ரசிகர்களை ஈர்த்துள்ளது. இதனால், பலரும் ப்ரீத்தியை, ஆக்ஷன் குயின் என்றும் ஆக்ஷன் அழகே என்றும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
ப்ரீத்தி நடிப்பில் அடுத்ததாக இதயம் முரளி, தாஷாமாக்கன் உள்ளிட்ட படங்கள் வெளியாகின்றன. பாலிவுட்டிலும் விரைவில் அறிமுகமாகிறார்!
Fans are praising actress Preethi Mukundan.
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