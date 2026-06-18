இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
1திரிஷ்யம் - 3
நடிகர் மோகன் லால் நாயகனாக நடித்து வெளியான திரிஷ்யம் - 3 திரைப்படம் இன்று(ஜூன் 18) அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
முந்தைய பாகங்களில் நடித்த மோகன்லால், மீனா, அன்சிபா ஹாசன், எஸ்தர் அனில், ஆஷா சரத் ஆகியோர் மூன்றாம் பாகத்திலும் நடித்துள்ளனர்.
2அதிரடி
அதிரடி பட போஸ்டர்
படம்: எக்ஸ்
மலையாள சினிமாவில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட திரைக்கலைஞரான பாசில் ஜோசஃப் தன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் அதிரடி படத்தை தயாரித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தினை அருண் அனிருதன் எழுதி இயக்க, நடிகர்கள் பாசில் ஜோசஃப், டொவினோ தாமஸ், ரியா ஷிபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படம் நாளை(ஜூன் 19) சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
3கெணத்த காணோம்
நடிகர் யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம் திரைப்படம், ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
இந்தப் படத்தில் யோகி பாபு, கோயில் பூசாரியாக நடித்துள்ளார். மேலும் லவ்லின் சந்திரசேகர், ரைச்சல் ரபேக்கா, ஜார்ஜ் மரியம், கவிதா பாரதி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
4ஐ வில் ஃபைண்ட் யூ (I WILL FIND U)
மகனைக் கண்டறியும் தந்தையின் கதையாக, திரில்லர் பாணியில் ஐ வில் ஃபைண்ட் யூ இணையத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுளது.
இந்தத் தொடரை ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
5 ஹஸ்பண்ட்ஸ் இன் ஆக்ஷன் (Husbands In Action)
அதிரடி கலந்து நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள தென்கொரிய திரைப்படம் ஹஸ்பண்ட்ஸ் இன் ஆக்ஷன்.
இந்தப் படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் கொரியன், ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் நாளை வெளியாகிறது.
6கடந்த வார ஓடிடி (கருப்பு)
கருப்பு திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
இந்தப் படத்தில் த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ், ஸ்வாசிகா, சிவதா, நட்டி நடராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். மேலும், இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி ’பேபி கண்ணன்’ என்ற பாத்திரத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.
7ட்ரிடம்
ஷேன் நிகமின் ட்ரிடம் படத்தை ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
ஜீத்து ஜோசப்பின் உதவி இயக்குநர் மார்டின் ஜோசப் இயக்கியுள்ள ட்ரிடம் படத்தில் காவல் துறை அதிகாரியாக ஷேன் நிகம் நடித்துள்ளார். மேலும் இந்தப் படத்தில், சானியா ஃபாதிமா, சோபி திலகன், கிருஷ்ண பிரபா, கோட்டயம் ரமேஷ் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
8பூத் பங்களா
பிரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் அக்ஷய் குமார், தபு, பரேஷ் ராவல், வாமிகா கபி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் பூத் பங்களா.
இந்தப் படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
9ரமணி கல்யாணம்
விஜய் ஆதிரெட்டி இயக்கத்தில் சூர்யா வசிஷ்டா , தீப்ஷிகா சந்திரன், சீனிவாச ரெட்டி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ரமணி கல்யாணம்.
இந்தத் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
Summary
Let's take a look at which movies are releasing on OTT platforms this week.
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