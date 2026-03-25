ஜோயா அக்தர் வெளியிட்ட புதிய படத்தின் அறிவிப்பு!

பெண் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ஜோயா அக்தர் வெளியிட்ட புதிய படத்தின் அறிவிப்பு குறித்து...

ஜோயா அக்தர், அவரது திரைக்கதை புத்தகத்தின் முதல் பக்கம்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 1:25 pm

பாலிவுட்டின் முக்கியமான பெண் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ஜோயா அக்தர் தனது புதிய படத்தின் அறிவிப்பை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஜோயா அக்தர் எழுதிய புதிய படத்தின திரைக்கதையை இளம் இயக்குநர் அர்ஜுன் வரேன் சிங் இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளார். இவர் ஏற்கெனவே, ஜோயா அக்தர் எழுதிய ’கோ கயா ஹம் கஹான்’ என்ற படத்தினை 2023ல் இயக்கியிருந்தார்.

பாலிவுட்டின் பிரபல இயக்குநர் ஜாவேத் அக்தரின் மகளும் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான ஜோயா அக்தர் முக்கியமான படங்களைத் தயாரித்து இயக்கியுள்ளார். தலாஸ், பாம்பே டாக்கீஸ், லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ், கல்லி பாய், கோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் ஆகிய படங்கள் மூலமாக ஜோயா அக்தர் கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.

கடைசியாக ஜோயா அக்தர் தி ஆர்கிவ்ஸ் எனும் படத்தை இயக்கியிருந்தார். தஹாத் எனும் இணையத் தொடருக்கும் கதை எழுதியிருந்தார். தற்போது, ’எ பர்ஃபெக்ட் மேட்’ என்ற புதிய படத்துக்கான திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தினை ’கோ கயா ஹம் கஹான்’ என்ற படத்தினை இயக்கிய அர்ஜுன் வரேன் சிங் இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தில் யார் நடிக்கிறார்கள் என்ற விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகுமன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த மணிரத்னம் படக்குழு..! ஏ.ஆர். ரஹ்மான்தான் இசையமைப்பாளர்!

