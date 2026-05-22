மம்மூட்டி - மோகன் லால் கூட்டணியின் பேட்ரியாட்! ஓடிடி வெளியீடு!

பேட்ரியாட் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

Updated On :22 மே 2026, 6:31 pm IST

நடிகர்கள் மோகன் லால் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து நடித்துள்ள “பேட்ரியாட்” திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் மகேஷ் நாராயண் இயக்கத்தில், மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மோகன் லால் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து நடித்த புதிய திரைப்படம் “பேட்ரியாட்”.

சுஷின் ஷியாம் இசையில் உருவான இப்படத்தில், நடிகர்கள் குஞ்சக்கோ போபன், ஃபஹத் ஃபாசில், நயன்தாரா, ரேவதி, கிரேஸ் ஆண்டனி, தர்ஷனா ராஜேந்திரன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், “பேட்ரியாட்” படம் வரும் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ஜி5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் எனப் படக்குழுவினர் இன்று (மே 22) அறிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, 2026 ஆம் ஆண்டின் மிகப் பெரிய வெளியீடாகக் கருதப்பட்ட இப்படம் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

The OTT release date for the film "Patriot," starring Mohanlal and Mammootty together, has been announced.

கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற பேட்ரியாட்! வசூல் எவ்வளவு?

