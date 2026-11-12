கூடுதலாக 200 காட்சிகள்... சுயாதீன படத்தை ஆதரிக்கும் ரசிகர்களுக்கு இயக்குநர் நன்றி!
தேசிய விருது வென்ற பாலிவுட் இயக்குநர் வினோத் கப்ரி பகிர்ந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி குறித்து...
படத்தின் இயக்குநர் நடுவில். இருபுறமும் படத்தின் காட்சிகள். - படங்கள்: எக்ஸ் / வினோத் கப்ரி
தேசிய விருது வென்ற பாலிவுட் இயக்குநர் வினோத் கப்ரி தனது பைர் திரைப்பயம் நாளை (நவ.13) முதல் கூடுதலாக 200 காட்சிகள் திரையிடப்படும் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செகந்திராபாதில் பிறந்த வினோத் கப்ரி இயக்கிய பைர் என்ற படம் கடந்த அக்.30ஆம் தேதி வெளியானது. தொடக்கத்தில் 80 காட்சிகளாக வெளியாகி, பின்னர் ரசிகர்களின் வரவேற்பினால் மூன்று நான்கு நாள்களில் 400 திரைகளாக அதிகரித்தன.
ராமாயணா படத்தின் வெளியீட்டினால் கடைசி இரண்டு நாள்களில் இந்தப் படத்தின் 75 சதவிகித காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
இதற்காக அகில இந்திய திரைப்படத் தொழிலாளர் சங்கம் தங்களது ஆதரவை இயக்குநருக்குத் தெரிவித்திருந்தது. மேலும் மத்திய அமைச்சரிடம் இது குறித்து புகாரையும் தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், கூடுதல் 200 காட்சிகள் நாளை முதல் திரையிடப்படுமென இயக்குநர் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
நவ.13, வெள்ளிக்கிழமை முதல் பைர் படத்துக்கு கூடுதலாக 200 காட்சிகள். மூன்றாவது வாரத்தில் பைர் செல்கிறது. அம்மா மற்றும் பாபு அதிகமான திரைகளில் வரவிருக்கிறார்கள்.
கொல்கத்தா, ஜெய்பூர், ஹைதராபாத், இந்தூர், போபால், லூதியானா, அம்பாலா, பரேலியில் மீண்டும் திரையிடப்படுகிறது. ஹல்திவானி, தில்லி என்சிஆர், மும்பை, புனே, பெங்களூரு, லக்னௌவில் கூடுதல் திரைகளில் வெளியாகிறது.
சிறிய சுயாதீன படத்தை உயிர்ப்புடன் வைக்கும் இந்திய மக்களுக்கு நன்றி. டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள் என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார்.
IMPORTANT ANNOUNCEMENT! â¤ï¸— Vinod Kapri (@vinodkapri) November 12, 2026
PYRE IS BACK IN MORE CITIES!
As PYRE marches into its 3rd week, Amma and Bubu are returning to more screens.
BACK IN: Kolkata, Jaipur, Hyderabad, Indore, Bhopal, Ludhiana, Ambala and Bareilly.
MORE SHOWS ADDED IN: Haldwani, Delhi NCR, Mumbai, Pune,â¦ https://t.co/luWaI72FZD
Summary
Over 200 shows of PYRE are being added from Friday , 13th November.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.