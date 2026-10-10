பாட்ஷா 2, பேட்ட 2 சம்மதிக்காமல் ஜெயிலர் 2 மட்டும் எதற்காக? ரஜினி விளக்கம்!
ஜெயிலர் 2 சூப்பர் ஷோ நிகழ்வில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியிருப்பதாவது...
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினிகாந்த். - படம்: யூடியூப் / சன் பிக்சர்ஸ்
ஜெயிலர் 2 சூப்பர் ஷோ நிகழ்வில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், “எத்தனையோ வெற்றிப் படங்களின் இரண்டாம் பாகம் எடுக்க பலர் கூறினாலும் எனக்கு உடன்பாடில்லை... ஆனால், ஜெயிலர் 2வில் நடிக்கத் தோன்றியது” எனக் கூறியுள்ளார்.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் வெற்றியினால் இதன் இரண்டாம் பாகத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படம் வரும் அக்.15ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.
இந்தப் படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, சுராஜ், வித்யா பாலன், மிதுன் சக்ரவர்த்தி, யோகி பாபு முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும், மோகன் லால், ஷிவராஜ் குமார் சிறப்புத் தோற்றத்திலும் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாததால், உள்ளரங்கில் அனைத்து நடிகர் நடிகைகள் வைத்து சூப்பர் ஷோ என புரமோஷன் செய்யப்பட்டது. இதில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியிருப்பதாவது:
பொதுவாக எனக்கு இரண்டாம் பாகம் எடுப்பதில் உடன்பாடு இருப்பதில்லை. ஏனெனில், முதலில் ஒரு பாகத்தை எடுப்பார்கள். பின்னர் சிறிது மசாலவை தூவி இரண்டாம் பாகம் என எடுப்பார்கள். அதில் எனக்கு உடன்பாடு இருப்பதில்லை.
பலமுறை பாட்ஷா 2 எடுக்க என்னை தொடர்பு கொண்டார்கள். பிறகு பேட்ட 2 படத்தில் விஜய் சேதுபதி என்னை பழிவாங்க காத்திருக்கிறார் என்பது போல் கதையைக் கூறினார். ஆனாலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. அதனால் விட்டுவிட்டேன்.
ஜெயிலர் படம் நன்றாக ஓடியது. பின்னர் அதனை ஓடிடியில் பார்த்தேன். அப்போது ஜெயிலர் முத்துவேல் பாண்டியனை வர்மா பலமுறை எச்சரிப்பார். இது மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க் என்றெல்லாம் சொல்லுவார். 3 கன்டென்யனரில் ரூ.1,000 கோடி என பல விஷயங்கள் அப்படியே இருக்கின்றன. நல்ல வயதான கதாபாத்திரம் கிடைப்பது வேறு அரிதானது. அதனால், நெல்சனிடம் இது பற்றி கூறினேன்.
முதலில் நெல்சன் ’இதெல்லாம் வேண்டாம் சார்; எல்லாம் புழிந்து எடுத்தாகிவிட்டது’ என்றார். பின்னர், நானும் விட்டுவிட்டேன். ஒரு மாதம் கழித்து நெல்சன் திரும்பவும் வந்து, ‘ஜெயிலர் 2 எடுக்கலாம் சார்’ என்றார். அதற்காக அவர் தெலுங்கு படத்தை எல்லாம் விட்டு எனக்காக உட்கார்ந்து கதையை உருவாக்கி எடுத்துள்ளார். திரையரங்குகளில் படத்தைப் பாருங்கள்; உங்களுக்குப் பிடிக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.
Summary
Rajinikanth reveals why he agreed to Jailer 2 after rejecting Baashha 2 and Petta 2: 'One scene...'
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