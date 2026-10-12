முன்னாள் மனைவிக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த ஸ்பைடர் மேன்!
ஸ்பைடர் மேன் நடிகர் டோபி மாகுயர் தனது முன்னாள் மனைவிக்குத் திருமணம் நடத்தி வைத்துள்ளார்.
முன்னாள் மனைவிக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த ஸ்பைடர் மேன் நடிகர் டோபி மாகுயர்
ஸ்பைடர் மேன் நடிகர் டோபி மாகுயர் தனது முன்னாள் மனைவிக்குத் திருமணம் நடத்தி வைத்துள்ளார்.
ஸ்பைடர் மேன் என்றாலே உடனடியாக ஞாபகத்திற்கு வருவது நடிகர் டோபி மாகுயர் முகம்தான். ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படத் தொடரின் முதல் மூன்று பாகங்களில் ஸ்பைடர் மேனாக நடித்தவர் டோபி. அவருக்கு அடுத்து வேறு சில நடிகர்கள் ஸ்பைடர் மேனாக நடித்திருந்தாலும் மக்களின் மனதில் ஸ்பைடர் மேனாக நீங்காத இடம்பிடித்தவர் அவரே.
டோபி மாகுயரும் அவரது முன்னாள் மனைவி ஜெனிஃபர் மேயரும் கடந்த பத்தாண்டுகளாகப் பிரிந்து வாழ்கின்றனர். இவர்கள், 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்துக் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு செப். 21 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக விவாகரத்துப் பெற்று இருவரும் பிரிந்தனர்.
விவாகரத்து நடைபெற்ற சில நாள்களில், அக். 10 அன்று ஜெனிஃபருக்கும் இசை நிறுவன உரிமையாளரான பிரபல தொழிலதிபர் ஜெஃப் ஒகுன்லேசிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்தத் திருமணத்தை ஸ்பைடர் மேன் நாயகன் டோபியே முன்னின்று நடத்தி வைத்துள்ளார்.
ஸ்பைடர் மேன் ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ள திருமண நிகழ்வின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
அதில், ஒரு புகைப்படத்தில் அவர் ஸ்பைடர் மேனின் செய்கையை நிகழ்த்தியது ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
ஜெனிஃபர் மேயரும் ஜெஃப் ஒகுன்லேசியும் ஒரு பெண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த சில மாதங்களில் அவர்களது திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.
ஹவாயில் உள்ள தனியார் ரெசார்ட் ஒன்றில் நடைபெற்ற இந்தத் திருமணத்தில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ, அவரது காதலி விட்டோரியா செரெட்டி, அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ், கோர்ட்னி காக்ஸ், ராப் பாடகர் யங் தக் என பல பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.
டோபி - ஜெனிஃபர் தம்பதிக்கு ரூபி ஸ்வீட்ஹார்ட் (19) என்ற மகளும், ஓடிஸ் டோபியாஸ் (17) என்ற மகனும் என இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்தத் திருமணத்தின்போது இருவரும் உடனிருந்தனர்.
டோபியும் ஜெனிஃபரும் பிரிவு மற்றும் விவாகரத்துக்குப் பின்னரும் நண்பர்களாகவே இருந்து வருகின்றனர். மேலும், குழந்தைகளை இருவரும் இணைந்தே வளர்த்து வருகின்றனர்.
Summary
'Spider-Man' actor Tobey Maguire officiated his ex-wife's wedding.
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