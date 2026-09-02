ஜியோஹாட்ஸ்டார் உலகளவில் அறிமுகம்!
இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகளில் உள்ள பார்வையாளர்களுக்காக...
ஜியோஹாட்ஸ்டார் தனது சர்வதேச சேவையை இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகளில் இன்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இது உலகளாவிய பொழுதுபோக்கு தளமாக உருவாகும் அதன் பயணத்தின் முக்கியமான முன்னேற்றமாகவும் அமைந்துள்ளது. ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் விரிவான பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கத் தொகுப்பை புதிய சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்வதைக் கடந்து, பார்வையாளர்கள் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டறிந்து, பார்த்து, அவற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் முறையில் புதிய அனுபவத்தை இந்த அறிமுகம் வழங்குகிறது.
12-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 1.60 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மணிநேர உள்ளடக்கம், பல்வேறு வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களுடன், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பரிந்துரைகள், ஊடாடும் அம்சங்கள், நெகிழ்வான சந்தா திட்டங்கள் மற்றும் சிறப்பான பயன்பாட்டு அனுபவம் ஆகியவற்றை ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஒருங்கிணைக்கிறது.
இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகளில் உள்ள பார்வையாளர்களுக்காக, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், திரைப்படங்கள், பிராந்திய மொழி நிகழ்ச்சிகள், புனைவு அல்லாத நிகழ்ச்சிகள், குழந்தைகளுக்கான உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அனிமே உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் இந்தியாவின் சிறந்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை ஒரே தளத்தில் ஜியோஹாட்ஸ்டார் வழங்குகிறது. தெற்காசிய புலம்பெயர் மக்களின் ரசனை மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தளம், பல்வேறு கதைகள், மொழிகள் மற்றும் கலாசாரங்களை விரும்பும் உலகளாவிய பார்வையாளர்களையும் ஈர்க்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுதோறும் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட மணிநேர புதிய உள்ளடக்கங்கள் இதில் சேர்க்கப்படும்.
புதிய ஒரிஜினல் தொடர்கள் மற்றும் முன்னணி திரைப்படங்களின் முதல் வெளியீடுகள் ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் சர்வதேச அறிமுகத்தையொட்டி, புதிய ஒரிஜினல் தொடர்கள், பிரபலமான தொடர் வரிசைகள் மற்றும் விரிவான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கங்கள் இடம்பெறுகின்றன.
கைப்பேசி மற்றும் இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தொலைக்காட்சிகள் ஆகிய இரண்டிலும் ஜியோஹாட்ஸ்டாரைப் பயன்படுத்த முடியும். பார்வையாளர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான இடத்திலும், வசதியான முறையிலும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை ரசிக்கும் வகையில் இந்த தளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகளில் உள்ள ஆப்ஸ்டோர் மற்றும் கூகுள்பிளே ஸ்டோர் மூலம் ஜியோஹாட்ஸ்டார் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மாறிவரும் பார்வையாளர் பழக்கவழக்கங்களுக்கு ஏற்ப, மூன்று நாடுகளிலும் முதன் முறையாக புதிய காலாண்டு சந்தா திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ஆண்டு சந்தா திட்டங்களுடன் குறுகிய கால சந்தா விருப்பமும் பார்வையாளர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த மூன்று நாடுகளிலும் ஏற்கனவே ஹாட்ஸ்டார் சந்தாதாரர்களாக இருப்பவர்கள், தங்களது தற்போதைய உள்நுழைவு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி எந்தவித சேவைத் தடையும் இல்லாமல், அதற்கு இணையான ஜியோஹாட்ஸ்டார் திட்டத்திற்கு தானாக மாற்றப்படுவார்கள். இங்கிலாந்தில், தானியங்கி புதுப்பிப்பு செயல்பாட்டில் இருக்கும் வரை, ஏற்கனவே உள்ள மாதாந்திர சந்தா திட்டத்தை தற்போதைய சந்தாதாரர்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம். மேலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட செயலியில் ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் மூன்று நாடுகளிலும் நேரடியாக செயலிக்குள் சந்தா செலுத்தும் வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் புதிய பயன்பாட்டு இடைமுகம், பார்வையாளர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான உள்ளடக்கங்களைக் கண்டறிவதை எளிதாக்கும் வகையிலும், பார்வை அனுபவத்தை மேலும் சிறப்பாக்கும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன மற்றும் எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்பாட்டு வடிவமைப்புடன், மிகவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பரிந்துரை அமைப்புகள் பார்வையாளர்களின் பார்வைப் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப உள்ளடக்கங்களைப் பரிந்துரைக்கும். பல தலைமுறைகள் மற்றும் பல்வேறு கலாச்சாரப் பின்னணிகளைச் சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கான அணுகலை மேம்படுத்தும் வகையில், ஆங்கிலம், இந்தி, குஜராத்தி, மலையாளம், கன்னடம், மராத்தி உள்ளிட்ட 12-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிய மொழிகளில் உயர்தர வசன வரிகள் மற்றும் மொழிமாற்று வசதிகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் சர்வதேச விரிவாக்கம் குறித்து ஜியோஸ்டாரின் சர்வதேச வர்த்தகப் பிரிவின் தலைவர் அமித் மல்ஹோத்ரா கூறுகையில், “கடந்த பத்தாண்டுகளாக இணையவழி ஒளிபரப்பு தளங்கள் தங்களது உள்ளடக்கத் தொகுப்பின் அளவை மையமாகக் கொண்டு போட்டியிட்டு வந்துள்ளன. ஆனால், தற்போது பார்வையாளர்கள் பொழுதுபோக்கை எவ்வாறு அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதை மறுவரையறை செய்வதே மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவர்கள் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்லாமல், உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு கண்டறிகிறார்கள், அதனுடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்கிறார்கள், நிகழ்நேரத்தில் அந்த அனுபவத்தை எவ்வாறு வடிவமைக்கிறார்கள் என்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தெற்காசிய பார்வையாளர்கள் பல்வேறு மொழிகள், தலைமுறைகள் மற்றும் குடும்பங்களுடன் இந்திய பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கத்துடன் ஆழமான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில், உலகம் முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்கள் தங்கள் சொந்த கலாசாரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கதைகள் மற்றும் கலாசாரங்களை அதிகளவில் தேடி வருகின்றனர். இந்த பரந்த மற்றும் இதுவரை போதுமான அளவில் சேவை செய்யப்படாத உலகளாவிய பார்வையாளர்களுக்காக உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பை நாங்கள் காண்கிறோம்,” என்றார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், “இது ஒரு இந்திய இணையவழி பொழுதுபோக்கு சேவையை புதிய சந்தைகளுக்கு வெறுமனே கொண்டுசெல்வது மட்டுமல்ல. நாங்கள் சர்வதேச அளவில் விரிவடையும் நிலையில், அளவு, மொழி, கலாசார பன்முகத்தன்மை, தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் ஆழமான பார்வையாளர் பங்கேற்பு ஆகியவற்றை தொடக்கத்திலிருந்தே இணையவழி பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தில் ஒருங்கிணைத்தால் உருவாகக்கூடிய சாத்தியங்களை உலகிற்கு காட்டுவதே எங்களது நோக்கம்,” என்றார்.
இங்கிலாந்து, கனடா மற்றும் சிங்கப்பூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த சர்வதேச அறிமுகம், ஜியோஹாட்ஸ்டாரின் அடுத்தக்கட்ட பயணத்தை குறிக்கிறது. பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கத் தொகுப்பை மட்டுமல்லாமல், தனது சிறந்த பயன்பாட்டு அனுபவம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் எதிர்கால இணையவழி பொழுதுபோக்கு குறித்த தொலைநோக்குப் பார்வையையும் உலகெங்கிலும் உள்ள பார்வையாளர்களிடம் கொண்டு செல்லும் புதிய அத்தியாயமாக இது அமைகிறது.
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