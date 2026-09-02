The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமேசானில் 1.60 லட்சம் தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமனம்அயோத்தி கோயிலின் முதல் சிஇஓ! முன்னாள் ஏர் மார்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா நியமனம்! தமிழ்நாட்டின் ஜிஎஸ்டி வசூல் சரிவு! சிவப்பு எச்சரிக்கையா?டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.97 ஆக நிறைவு!மேற்கு ஆசியா பதற்றம், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: பங்குச் சந்தை சரிவுடன் நிறைவு!தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்குவது எப்போது?பிரபல பெருங்காய நிறுவனங்களுக்கு என்ன ஆனது? தடை விதிப்பின் பின்னணி!விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்வது முதல்முறையல்ல! பட்டியலிட்ட உதயநிதி!திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகள் ரத்து! முதல்வர் விஜய்டிஜிட்டல் முறையில் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புமீஞ்சூரில் கடல் நீர் சுத்தகரிப்பு ஆலை! முதல்வரின் அதிரடி அறிவிப்புகள்!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 சரிந்தது! இன்றைய நிலவரம்!ஈரானிய எண்ணெய்க் கப்பல்கள் உள்பட 100 இடங்கள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் தாக்குதல்!

லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி!

வார்னர் பிரதர்ஸ் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்ட லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி குறித்து...

Lee Cronin's The Mummy poster

லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ் / ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 6:37 pm IST

இயக்குநர் லீ க்ரோன் இயக்கிய ’லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி’ என்ற திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நான்கு மொழிகளில் வெளியாகுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் பார்வையிடலாம் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலைவனத்தில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணாமல் போன குழந்தை, மீண்டும் மம்மியாக தனது குடும்பத்திடம் திரும்புவது போன்று கதை நகர்கிறது.

ஈவில் டெட் ரைஸ் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் பிரபலமடைந்த இயக்குநர் லீ க்ரோன், த மம்மி என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படம் கடந்த ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படம் பட்ஜெட்டை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக வசூலித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் படம் வரும் செப்.17ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

இதனை ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய நான்கு மொழிகளில் ரசிகர்கள் பார்வையிடலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Lee Cronin's 'The Mummy' OTT release date!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திகிலுட்டும் கொரியன் கனகராஜு: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

திகிலுட்டும் கொரியன் கனகராஜு: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஆர்யா - நிகிலா விமலின் அனந்தன் காடு: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ஆர்யா - நிகிலா விமலின் அனந்தன் காடு: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

டிசி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

டிசி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

சனந்த் நடித்த ஹார்ட்டின் படத்தின் ஓடிடி தேதி!

சனந்த் நடித்த ஹார்ட்டின் படத்தின் ஓடிடி தேதி!

விடியோக்கள்

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

TVK Vs Congress | பேரவையில் கிளம்பிய கச்சத்தீவு விவகாரம்! | TN Assembly | DMK

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan

திமுகவிLம் FIRE இல்லை | CM Vijay | TVK | DMK | Thiruvengimalai Saravanan