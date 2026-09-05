The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ 3 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை!எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டுபவரா? திறந்தது மூன்றாம் கண்! டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்துக்குக் காரணம் திமுக - அதிமுகதான்: அமைச்சர் விக்னேஷ் பேச்சுமேட்டூரிலிருந்து காவிரி நீர் கல்லணை வந்தது! நாளை காலை திறப்பு!நேபாள பெருவெள்ளம்! தஞ்சையில் மரபணு சேகரிப்பு பணி தொடக்கம்!!தவெக ஆதரவு கட்சிகள் கூட்டம்: காங்கிரஸுக்கு நேரில் அழைப்பு விடுத்த அமைச்சர்கள்!உத்தர பிரதேச வெள்ளம்: 26 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு - 17,500 போ் மீட்புமாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயது 62: தமிழ்நாடு உள்பட 7 மாநிலங்கள் ஒப்புதல்396 ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருது: அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இன்று வழங்குகிறாா்நிலக்கரியில் இருந்து வாயுக்களைப் பிரித்தெடுக்கும் திட்டம்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராத நிறுவனங்கள்ரயில் நிலையங்களின் வருவாய் பட்டியல்: சென்ட்ரலுக்கு 3-ஆவது இடம்!

மம்மூட்டி சொன்ன டயட் ரகசியத்தை வெளியிட்டார் நடிகர் சூர்யா!

மம்மூட்டி சொன்ன டயட் ரகசியம் குறித்து நடிகர் சூர்யா வெளியிட்ட தகவல்..

நடிகர் சூர்யா

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 1:19 pm IST

நடிகர் சூர்யா, மனைவி ஜோதிகாவுடன் இணைந்து அண்மையில் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. காரணம், அவர்களது தோற்றம்தான்.

51 வயதான சூர்யா, தன்னுடைய மனைவி ஜோதிகாவுடன் எடுத்துப் புகைப்படத்தில் இருவரின் தோற்றத்தைப் பார்க்கும் எவரும் அவர்களது வயதைக் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அது முதலே கட்டுக்கோப்பான உடலின் ரகசியத்தைக் கேட்டு சூர்யாவை அவரது ரசிகர்கள் தொல்லை செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.

அளவான உணவு, சரியான உறக்கம் போன்றவற்றுடன் உடல் பயிற்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன சூர்யா, நடிகர் மம்மூட்டியிடமிருந்து பெற்ற எளிய உணவு மற்றும் ஆரோக்கிய ஆலோசனைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

உணவு முறை குறித்து நடிகர் மும்மூட்டி அளித்த ரகசிய குறிப்பை இத்தனை நாள்களும் பின்பற்றி வந்துள்ள சூர்யா, தற்போது ரசிகர்களுக்காக அதனைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

அதாவது, நடிகர் மம்மூட்டி சொன்ன அறிவுரை மிகவும் எளிதானது. ஒருவர் விரும்பும் உணவுகளை முழுமையாகத் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் அவற்றை உட்கொள்ளும் அளவு குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

போதுமான அளவு தூங்குவதும் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியம் என மம்மூட்டி வலியுறுத்தியிருக்கிறார். அதாவது எட்டு முதல் ஒன்பது மணி நேரம் நிம்மதியாக தூங்குவது என்பதில் எந்தவித சமரசமும் செய்துகொள்ள வேண்டாம் என்று சூர்யாவுக்கு அவர் அறிவுறுத்தியதோடு, வாழ்முறையில் மிகப்பெரிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்டு வாழ்வதைக்காட்டிலும் எதையும் அளவோடு சரியாக செய்வதே சிறந்த அணுகுமுறை என்றும் குறிப்பிட்டாராம். பலருக்கும் இது பொருந்துவதாக உள்ளது.

அதாவது, சில உணவுகளை முற்றிலும் வேண்டாம் என்று முத்திரை குத்துவதற்குப் பதிலாக, உடலுக்குத் தேவையான அளவைத் தாண்டிச் செல்லாமல், பசிக்கு ஏற்ப உண்பதிலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் மம்மூட்டி அளித்த அறிவுரை.

இதனுடன், சூர்யா தற்போது தன்னுடைய உடல் நலம் குறித்த பார்வை மாறியிருப்பது குறித்தும் மிக யதார்த்தமாகப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார். அதாவது தன்னுடைய இருபதாவது வயதுகளில் உடற்தகுதி என்பது தனக்கு என்னவாக இருந்தது என்பதற்கும், இப்போது அது என்னவாக இருக்கிறது என்பதற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதாகக் கூறியிருக்கிறார்.

முன்பெல்லாம், வெளிப்படையாகத் தெரியும் தசைகள் மற்றும் அழகான உடலமைப்புக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். இன்று அப்படியில்லை, எனது உடலின் சீரான இயக்கம், செயல்பாடு, ஆரோக்கியத்தில்தான் அதிக கவனம் செலுத்துகிறேன். இதை அடிப்படையாக வைத்து என்னுடைய உடற்பயிற்சிகளும் மாறிவிட்டன.

வெறும் வெளித்தோற்றத்துக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் தன்னுடைய உடலின் சீரான இயக்கமும் அதன் வலிமையைப் பராமரிப்பதுமே என்னுடைய நோக்கமாக மாறிவிட்டது என்கிறார் நடிகர் சூர்யா.

Summary

Actor Suriya revealed the diet secret shared by Mammootty!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சூர்யா - 49 திரைப்படத்தை இயக்கும் எச். வினோத்... நாயகி இவரா?

சூர்யா - 49 திரைப்படத்தை இயக்கும் எச். வினோத்... நாயகி இவரா?

அரிசி மூட்டை சைஸ்ல... கார்த்தியைப் பாராட்டிய சூர்யா!

அரிசி மூட்டை சைஸ்ல... கார்த்தியைப் பாராட்டிய சூர்யா!

இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியாகும் சூர்யா - 47!

இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியாகும் சூர்யா - 47!

கருப்பு திரைப்படத்திற்காக சூர்யா எடுத்த பெரிய ரிஸ்க்!

கருப்பு திரைப்படத்திற்காக சூர்யா எடுத்த பெரிய ரிஸ்க்!

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress