வடமாநிலங்களை புரட்டிப் போட்ட வெள்ளம் - புகைப்படங்கள்
வடமாநிலங்களை புரட்டிப் போட்ட வெள்ளம் - புகைப்படங்கள்
பிரயாக்ராஜில், கங்கை நதியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, பகுதியளவு நீரில் மூழ்கியுள்ள அனுமர் கோயில்.
பாட்னாவில் புன்புன் நதியில் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததையடுத்து, வேடிக்கை பார்க்கும் பொதுமக்கள்.
கங்கை ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, தற்காலிக மூங்கில் படகில் செல்லும் சிறுவன் ஒருவன்.
பாட்னாவில் கங்கை ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, வெள்ளம் சூழ்ந்த தெருவில் நடந்து செல்லும் பெண் ஒருவர்.
பாட்னாவில் கங்கை ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, வெள்ளத்தில் மிதக்கும் பிந்த் டோலி.
பாட்னாவில் புன்புன் நதியின் நீர்மட்டம் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து வெள்ளம் சூழ்ந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை-31 வழியாக செல்லும் வாகனங்கள்.
பாட்னாவில் புன்புன் நதியின் நீர்மட்டம் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து வெள்ளம் சூழ்ந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை-31 வழியாக செல்லும் வாகனங்கள்.
அபாயக் குறியீட்டைத் தாண்டி பெருக்கெடுத்து ஓடும் ராம்கங்கா நதி.
அபாயக் குறியீட்டைத் தாண்டி பெருக்கெடுத்து ஓடும் ராம்கங்கா நதி.
பாண்டு நதி நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளம் பெருக்கு.
யமுனா ஆற்றின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து வெள்ளத்தில் மூழ்கிய குடியிருப்பு.
கங்கை மற்றும் யமுனா ஆறுகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து படகு சவாரி செய்த பொதுமக்கள்.
யமுனை ஆற்றங்கரையில் மறையும் சூரியன்.
கங்கை மற்றும் யமுனை நதியின் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததையடுத்து வெள்ளத்தில் மூழ்கிய குடியிருப்பு.
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