The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்தியாவிலிருந்து 10 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் நேபாளத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு!நேபாள வெள்ளம்! பலியானோர் எண்ணிக்கை 95 ஆக அதிகரிப்பு!நேபாள வெள்ளத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்: ராகுல் காந்திசெப். 1-ல் மேட்டூர் அணை திறப்பு! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்! தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை! - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளம்: சிதம்பரத்தில் இருந்து சுற்றுலா சென்றவர்கள் நலமாக இருக்கிறார்கள்! சிதம்பரம் காவல் நிலையம் தகவல்நேபாள வெள்ளம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளத்தில் சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி மாயம்நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு! 36 பெண்கள் உள்பட 57 தமிழர்கள் நிலை என்ன? பாஜகவை எதிர்க்கும் ஒரே கட்சி தவெக: அமைச்சர் அருண்ராஜ்நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 57 தமிழர்கள்! உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

பள்ளிச் சேர்க்கை விண்ணப்பங்களில் சாதி கேட்கப்படாது! ஹிமாச்சல் முதல்வர் அறிவிப்பு!

ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் பள்ளி சேர்க்கை விண்ணப்பங்களில் சாதிகளுக்கான பகுதி நீக்கப்படும் என அறிவிப்பு...

HP CM sukhu

ஹிமாச்சலப் பிரதேச முதல்வர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு... - எக்ஸ்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 9:20 pm IST

ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில், அடுத்த கல்வியாண்டில் பள்ளிச் சேர்க்கை விண்ணப்பப் படிவங்களில் சாதிகள் கேட்கப்படாது என மாநில முதல்வர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு தெரிவித்துள்ளார்.

ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தின் சிம்லாவில் இன்று (ஆக. 26) நடைபெற்ற பட்டியல் சமூக நல வாரியத்தின் கூட்டத்தை அம்மாநில முதல்வர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு தலைமையேற்று நடத்தினார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் சுகு, சாதி ரீதியான பாகுபாட்டை ஒழிப்பதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையிலான மாநில அரசு உறுதியாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாட்டை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையாக பள்ளிச் சேர்க்கை விண்ணப்பப் படிவங்களில் சாதி விவரம் குறித்து கேட்கப்படும் பகுதியானது அடுத்த கல்வியாண்டு (2027-28) முதல் நீக்கப்படும் எனக் கூறியுள்ளார்.

இருப்பினும், அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகளைப் பெறுவதற்காகப் பட்டியல் சமூகத்தினர் தங்களின் சாதி விவரங்களைத் தொடர்ந்து வழங்குவார்கள் எனவும், அரசின் நலத் திட்டங்களை அவர்கள் சிரமமின்றிப் பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Himachal CM Sukhu has announced that caste details will not be sought in school admission application forms for the upcoming academic year.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் 1 லட்சம் பொறியியல் சேர்க்கை இடங்கள்!

நிரப்பப்படாமல் இருக்கும் 1 லட்சம் பொறியியல் சேர்க்கை இடங்கள்!

2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் ஓபிசி பிரிவை தனியாக சோ்க்கக் கோரி பிரதமருக்கு கரூர் எம்.பி. கடிதம்!

2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் ஓபிசி பிரிவை தனியாக சோ்க்கக் கோரி பிரதமருக்கு கரூர் எம்.பி. கடிதம்!

பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படையில் கால்நடை மருத்துவ சேர்க்கை! பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!

பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படையில் கால்நடை மருத்துவ சேர்க்கை! பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!

சாதி, மதமற்றவர் சான்று: நடிகர் பார்த்திபன் மனு மீது அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

சாதி, மதமற்றவர் சான்று: நடிகர் பார்த்திபன் மனு மீது அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

விடியோக்கள்

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!