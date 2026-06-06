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இந்தியா

இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 6 - நேரலை!

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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 6 - நேரலை!

பிரக்ஞானந்தா - கோப்புப் படம்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :6 ஜூன் 2026, 11:31 am IST
6:01 am, 6 ஜூன் 2026

நார்வே செஸ் சாம்பியன் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

நார்வே செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற தமிழக வீரர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முதல்வர் விஜய் சனிக்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

6:01 am, 6 ஜூன் 2026

அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி ராஜிநாமா விவகாரம் தீர்க்கப்பட்டது: டி.கே. சிவகுமார்

கர்நாடகத்தில் அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டியின் ராஜிநாமா விவகாரம் தீர்க்கப்பட்டதாக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி ராஜிநாமா விவகாரம் தீர்க்கப்பட்டது: டி.கே. சிவகுமார்

அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி ராஜிநாமா விவகாரம் தீர்க்கப்பட்டது: டி.கே. சிவகுமார்

5:49 am, 6 ஜூன் 2026

தமிழக முதல்வர் காவல் பதக்கம்! வழங்கி சிறப்பித்த காவல் ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ்!

தமிழக காவலர்களுக்கான முதல்வர் பதக்கத்தை வழங்கி சிறப்பித்தார் காவல் ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ்.

தமிழக முதல்வர் காவல் பதக்கம்! வழங்கி சிறப்பித்த காவல் ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ்!

தமிழக முதல்வர் காவல் பதக்கம்! வழங்கி சிறப்பித்த காவல் ஆணையர் ஏ.அமல்ராஜ்!

5:49 am, 6 ஜூன் 2026

மொஹாலி பயங்கரம்! அலுவலகத்துக்குள் 34 முறை கத்தியால் குத்தப்பட்டு மணப்பெண் மரணம்!

சண்டிகரின் மொஹாலி நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு அலுவலகத்துக்குள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த பெண் கத்தியால் 34 முறை குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மொஹாலி பயங்கரம்! அலுவலகத்துக்குள் 34 முறை கத்தியால் குத்தப்பட்டு மணப்பெண் மரணம்!

மொஹாலி பயங்கரம்! அலுவலகத்துக்குள் 34 முறை கத்தியால் குத்தப்பட்டு மணப்பெண் மரணம்!

5:49 am, 6 ஜூன் 2026

பிரக்ஞானந்தா வரலாற்றுச் சாதனை! நார்வே செஸ் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர்!

நார்வேயின் ஓஸ்லோ நகரில் நடைபெற்ற புகழ்பெற்ற நார்வே செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று, அந்தப் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார் பிரக்ஞானந்தா. 

பிரக்ஞானந்தா வரலாற்றுச் சாதனை! நார்வே செஸ் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர்!

பிரக்ஞானந்தா வரலாற்றுச் சாதனை! நார்வே செஸ் பட்டத்தை வென்ற முதல் இந்தியர்!

5:49 am, 6 ஜூன் 2026

ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்... பரிமளா அண்ட் கோ - திரை விமர்சனம்!

ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்... பரிமளா அண்ட் கோ - திரை விமர்சனம்!

ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்... பரிமளா அண்ட் கோ - திரை விமர்சனம்!

5:49 am, 6 ஜூன் 2026

எக்ஸ் ஷோ ரூம் - ஆன் ரோடு விலை! முக்கிய வேறுபாடுகள்!!

வாகனங்கள் வாங்கும்போது எக்ஸ் ஷோ-ரூம் விலை என்று ஒரு விலையும், ஆன்-ரோடு விலை என ஒன்றும் தனித்தனியாக வெளியிடப்படும்.

எக்ஸ் ஷோ ரூம் - ஆன் ரோடு விலை! முக்கிய வேறுபாடுகள்!!

எக்ஸ் ஷோ ரூம் - ஆன் ரோடு விலை! முக்கிய வேறுபாடுகள்!!

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