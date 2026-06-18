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இந்தியா

டி.கே. சிவகுமார் தலைமையில் அமோக வெற்றி.. கர்நாடகத்தின் 7 சட்டமேலவை இடங்களில் 5-ஐ கைப்பற்றிய காங்கிரஸ்!!

கர்நாடகத்தின் 7 சட்டமேலவை இடங்களில் 5-ல் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளதைப் பற்றி...

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கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 9:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடக முதல்வராக டி.கே. சிவகுமார் பொறுப்பேற்ற பின் நடைபெற்ற சட்டமேலவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

கர்நாடகத்தில் 224 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டப்பேரவையில், காங்கிரஸுக்கு 138 எம்.எல்.ஏக்களும், பாஜகவுக்கு 66 எம்.எல்.ஏக்களும், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு 3 எம்.எல்.ஏக்களும், சுயேச்சை இருவரும், கல்யாண ராஜ்ய பிரகதி பக்‌ஷா, சர்வோதயா கர்நாடக பக்‌ஷா தலா ஒரு எம்.எல்.ஏ-வும் உள்ளனர்.

கர்நாடகத்தில் உள்ள 7 சட்டமேலவைத் தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்தலில் ஏழு தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்திய பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி இரண்டில் வெற்றி பெற்றது.

மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் ஒரேயொரு வேட்பாளரான கோவிந்தராஜு தோல்வியைச் சந்தித்தார்.

138 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, மாற்றுக் கட்சியினரின் ஆதரவுடன் 151 வாக்குகளைப் பெற்றது. இதனால், 5 இடங்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட பி.கே.ஹரிபிரசாத், திப்பண்ணனப்பா கமகனூர், பி.வி.மோகன், சிவண்ணா மலவள்ளி, வினய் கார்த்திக் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.

அதே வேளையில் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் 18 எம்.எல்.ஏக்களில் 14 பேர் மட்டுமே கட்சிக்கு வாக்குகளை செலுத்தியுள்ளனர். மற்ற நால்வரும் கட்சி மாறி காங்கிரஸுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.

Summary

In his first electoral test as Karnataka Chief Minister, DK Shivakumar secured a major victory as the Congress won five of the seven Legislative Council seats that went to polls on Thursday.

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