Dinamani
மகாராஷ்டிரத்தில் கோயில் மண்டபம் இடிந்து 3 பேர் பலி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்!சட்டப்பேரவை நேரலை இனி தொடரும்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துதிருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்கையில் அமர்ந்து ரீல்ஸ்! வைரலாகும் விடியோஇன்று ஜூன்20 தங்கம் வாங்கலாமா? நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது? அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்திநீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்
/
இந்தியா

லத்தூர்: சந்தன மரத் திருட்டு வழக்கில் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2 பேர் கைது

லத்தூரில் சந்தன மரத் திருட்டு வழக்கில் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

News image

கைது

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லத்தூரில் சந்தன மரத் திருட்டு வழக்கில் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரத்தின் லத்தூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு நடந்த சந்தன மரத் திருட்டு வழக்கில் தொடர்புடைவர்களாக கருதப்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸார் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனர்.

தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டறிவதற்காக மாவட்ட போலீஸ் தொடங்கிய சிறப்பு அதிரடி நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஆய்வாளர் விஷால் சஹானே தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து போலீஸார் கூறுகையில், கடந்த 2015 ஆகஸ்ட் மாதத்தில், அவுசா வட்டத்தில் உள்ள பெல்குண்ட் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் இருந்த ஒரு சந்தன மரத்தின் முக்கியப் பகுதியை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். திருடப்பட்ட அந்த சந்தனக் கட்டையின் மதிப்பு சுமார் 5,000 ரூபாய் ஆகும்.

இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து, மூன்று குற்றவாளிகளை போலீஸார் கைது செய்தனர். எனினும், இந்த வழக்கில் நிதின் கோரக் ராவத் (48) மற்றும் ராமச்சந்திரா என்கிற ராம் தர்மராஜ் மாலி (50) ஆகிய இருவரும் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தனர்.

தற்போது இவர்கள் இருவரும் சமீபத்தில் தங்களது வீடுகளில் வைத்து போலீஸாரால் காவலில் எடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கில் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் மேலும் கூறினர்.

Summary

Two men have been arrested nearly 11 years after they were named in a case involving the alleged theft of sandalwood in Maharashtra's Latur district, police said on Saturday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முழுமையாக வாசிக்கப்பட்ட ஆளுநா் உரை

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முழுமையாக வாசிக்கப்பட்ட ஆளுநா் உரை

தந்தையைக் கொன்ற வழக்கில் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மகன் கைது! நண்பா்கள் இருவரும் சிறையிலடைப்பு

தந்தையைக் கொன்ற வழக்கில் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மகன் கைது! நண்பா்கள் இருவரும் சிறையிலடைப்பு

கோவையில் பைக் திருட்டு! சிசிடிவியில் சிக்கிய இளைஞர்கள்!

கோவையில் பைக் திருட்டு! சிசிடிவியில் சிக்கிய இளைஞர்கள்!

கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கைது

கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கைது

விடியோக்கள்

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |