1963 முதல் 2026 வரை... நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட முக்கிய மசோதாக்கள்!
நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட முக்கிய மசோதாக்கள் குறித்து...
நாடாளுமன்றம் - கோப்புப் படம்
நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் கொண்டுவரப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வியடைந்த நிலையில், வருகிற நவ. 30 முதல் டிச. 3 வரையில் நடைபெறும் சிறப்புக் கூட்டத் தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்றத்தில் 1963 முதல் 2026 வரையில் 12 முக்கிய மசோதாக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக மக்களவை முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் பி.டீ.டி. அச்சாரி எழுதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
1963 முதல் 2026 வரையில் நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட முக்கிய மசோதாக்கள்
17-வது திருத்த மசோதா (1963): நிலச் சீர்திருத்தச் சட்டங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட மசோதா, ஏப்ரல் 1964-ல் மக்களவையில் போதிய பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது.
19-வது திருத்த மசோதா (1966): புதிய மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களை உருவாக்குவதற்கான நாடாளுமன்ற அதிகாரங்களைத் தெளிவுபடுத்த கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மசோதா, மே 1966-ல் மக்களவையில் தோல்வியடைந்தது.
24-வது திருத்த மசோதா (1970): சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு சமஸ்தானங்களின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அரசு உதவித்தொகை (Privy Purses) மற்றும் சிறப்புச் சலுகைகளை ரத்து செய்வதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மசோதா, மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட போதிலும், மாநிலங்களவையில் தோல்வியடைந்தது.
46-வது திருத்த மசோதா (1978). பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆணையங்களுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம் வழங்கும் இந்த மசோதா, 1979 மே மாதத்தில் மக்களவையில் தோல்வியடைந்தது.
47-வது திருத்த மசோதா (1982). வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வசிக்கும் பழங்குடியினருக்கு சட்டப்பேரவை, மக்களவையில் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா, 1984-ல் மக்களவையில் தோற்கடிக்கப்பட்டது.
64 மற்றும் 65-வது திருத்த மசோதாக்கள் (1989): ஊராட்சி மன்ற அமைப்புகளுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரமும், நாடு முழுவதும் ஊராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிறுவுவதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட இவ்விரு மசோதாக்களும் மக்களவையில் வெற்றி பெற்றன. இருப்பினும், 1989-ல்மாநிலங்களவையில் பெரும்பான்மை இல்லாததால் தோல்வியடைந்தன.
64-வது திருத்த மசோதா (1990): பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 1987 மே 11 ஆம் தேதியில் அமல்படுத்தப்பட்ட 3 ஆண்டு கால குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை, கூடுதலாக 6 மாதங்கள் சேர்த்து 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 6 மாதங்களாக நீட்டிக்க அரசியலமைப்பின் 356-வது பிரிவில் திருத்தம் செய்ய மசோதா கொண்டுவரப்பட்டது. இருப்பினும், மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த மசோதா, பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் மாநிலங்களவையில் 1970 செப்டம்பர் மாதம் தோல்வியடைந்தது.
75-வது திருத்த மசோதா (1990): பஞ்சாப் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை 4 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கக் கோரிய இந்த மசோதா, 1990 ஆம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில், மாநிலங்களவையில் தோல்வியடைந்தது.
116-வது திருத்த மசோதா (2011): லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா அமைப்புகளுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம் வழங்குவதுடன், தன்னாட்சி மற்றும் சுதந்திரமான ஊழல் எதிர்ப்பு நிறுவனங்களாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த மசோதா, மக்களவையில் பெரும்பான்மை ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது.
131-வது திருத்த மசோதா (2026): மகளிர் இடஒதுகீட்டுடன் சேர்த்து தொகுதி மறுவரையறைக்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மசோதா, 2026 ஏப்ரல் மாதம் மக்களவையில் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது.
Summary
Amendment bills defeated in Parliament
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