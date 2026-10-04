முஸ்லிம் வாக்காளா் நீக்கம் என அரசியல் நடத்த வேண்டாம்: ஒவைசி குற்றச்சாட்டுக்கு பாஜக பதில்!
அசாதுதீன் ஒவைசி குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல்ரீதியாக குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துவதை நிறுத்திவிட்டு ஆதாரங்களுடன் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என பாஜக பதிலளித்துள்ளது.
அசாதுதீன் ஒவைசி
தெலங்கானாவில் முஸ்லிம் வாக்காளா்களை நீக்க பாஜக ஆதரவாளா்கள் முயற்சிப்பதாக அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவா் அசாதுதீன் ஒவைசி குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், அரசியல்ரீதியாக குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துவதை நிறுத்திவிட்டு ஆதாரங்களுடன் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என பாஜக பதிலளித்துள்ளது.
ஹைதராபாதில் சனிக்கிழமை இரவு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி ஒவைசி, ‘தன்னிச்சையாக சிலா் படிவம் 7-ஐ அச்சிட்டு சமா்ப்பித்து வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதாகக் கூறப்படும் புகாா்கள் குறித்து தோ்தல் ஆணையமும், தெலங்கானா தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியும் விசாரிக்க வேண்டும்.
ஏனெனில் வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்குவதற்காக படிவம் 7-ஐ சமா்ப்பிக்கும் நபரின் பெயா் தெரிவிக்கப்படுவதில்லை. “பாஜக மற்றும் சங்க பரிவாா் அமைப்பைச் சோ்ந்தவா்கள் படிவம் 7-ஐ சமா்ப்பித்து பெயா்களை நீக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
முக்கியமாக ஹைதராபாதின் முஷீராபாத் பகுதியில், பாஜக வாக்குச்சாவடி நிலை உதவியாளா் முஸ்லிம் வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்குவதற்காக படிவத்தை சமா்ப்பித்துள்ளாா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) தவறானது, ஆனாலும் உச்சநீதிமன்றம் அதற்கு சாதகமாக தீா்ப்பளித்துள்ளது. ஒருவா் 6 குழந்தைகள் பெற்றுக் கொண்டால் அதில் என்ன பிரச்னை உள்ளது. எனக்கும் 6 பிள்ளைகள் உள்ளனா்’ என்றாா்.
பாஜக பதில்: ஒவைசியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிலளித்த தெலங்கானா பாஜக தலைமை செய்தித் தொடா்பாளா் என்.வி. சுபாஷ், ‘சட்டப் பின்னணி கொண்ட ஒருவா் (ஒவைசி), அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி செயல்படும் ஓா் அதிகார அமைப்புக்கு (தோ்தல் ஆணையம்) எதிரான தீவிரமான குற்றச்சாட்டுகளை வெறும் பொதுக் கூட்ட பேச்சு மூலம் நிரூபிக்க முடியாது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.
ஒவைசியிடம் முறைகேடுகள் தொடா்பான உறுதியான ஆதாரங்கள் இருந்தால், நீதிமன்றத்தை அணுகுவதில் அவருக்கு என்ன தடை உள்ளது? பொதுவெளியில் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துவிட்டு நிறுத்திக் கொள்வது ஏன்? அவா் ஆதாரங்களை உரிய அதிகாரிகளிடம் சமா்ப்பித்து, சட்டரீதியான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம்.
ஆதாரங்களை முன்வைக்காமல் தோ்தல் நடைமுறையின் நோ்மைத்தன்மை குறித்து மீண்டும் மீண்டும் சந்தேகம் எழுப்புவது தவறான செயல்.
குறைகள் இருப்பதாகக் கருதினால், சட்டம் வழங்கியுள்ள தீா்வு வழியை அவா் பின்பற்றட்டும். ஆனால், ஆதாரமற்ற அரசியல் பேச்சுகள் கூடாது. ஒரு குற்றச்சாட்டை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதால் மட்டும் அது உண்மையாகிவிடாது’ என்றாா்.
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