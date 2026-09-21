The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியலிலிருந்து கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்! பௌர்ணமி கிரிவலம்: விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலைக்கு செப். 26-இல் சிறப்பு ரயில்!முதல்வருக்குத் தெரியாமல் அரசாணையா?தவெக அரசுக்கு பெ. சண்முகம் சரமாரிக் கேள்விமதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர்கள் விரட்டியடிக்கப்படுகிறார்களா?காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம்! திருவான்மியூரில் நாளை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைக்கிறார்!பொது வாழ்வில் வந்துவிட்டால் சுய மரியாதையை இழக்க வேண்டுமா? ஸ்மிருதி இராணி கேள்விமகள் புத்தாக்க நிறுவனத்துக்கு நிதி கொடுக்காதது ஏன்? மெலின்டா கேட்ஸ் விளக்கம்தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஹிமான்சு தில்லான் வெள்ளி வென்றார்ஆசிய விளையாட்டு: 10 மீ. ஏர் ரைபிள் பிரிவில் வெள்ளி வென்ற ஆடவர் அணி!கனடாவில் விமானப் பயிற்சியின்போது 2 இந்திய மாணவர்கள் பலி! முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் லண்டன் சென்றதை கிண்டல் செய்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல: மரிய வில்சன்கேரளத்தில் கனமழை! - 6 பேர் பலி; இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

டி-72, டி-90 பீரங்கிகளுக்கான மின் அலகுகள் கொள்முதல்: ரூ. 586 கோடியில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்பந்தம்

டி-72 மற்றும் டி-90 பீரங்கிகளுக்கான துணை மின் அலகுகளை ரூ.586 கோடி மதிப்பில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கையொப்பமிட்டது.

ENS

Published On :

டி-72 மற்றும் டி-90 பீரங்கிகளுக்கான துணை மின் அலகுகளை ரூ.586 கோடி மதிப்பில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கையொப்பமிட்டது.

தில்லியில் பாதுகாப்பு அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் முன்னிலையில் அக்யூரேட் இன்டஸ்ட்ரியல் கன்ட்ரோல் நிறுவனத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.

இதுதொடா்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘பீரங்கியில் உள்ள தீ கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு, பீரங்கி நிலைத்தன்மை அமைப்பு மற்றும் பிற துணை அமைப்புகளுக்குத் தேவையான மின்சாரத்தை துணை மின் அலகுகள் (ஏபியு) உருவாக்குகின்றன.

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஏபியுக்களைச் சோ்ப்பது இந்திய ராணுவத்தின் இயந்திரமாக்கப்பட்ட படைப்பிரிவுகளின் செயல்பாட்டுத் தயாா்நிலை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

இதன் அடிப்படையில் அக்யூரேட் இன்டஸ்ட்ரியல் கன்ட்ரோல் நிறுவனத்துடன் ரூ.586 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்டது. இது ‘வளா்ச்சியடைந்த பாரதம்-2047’ என்ற உயரிய இலக்கை அடைவதில் மற்றுமொரு மைல்கல்லாகும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாட்டுக் கோழிப் பண்ணை அலகுகள் நிறுவ மானியம்: விருப்பமுள்ளவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

நாட்டுக் கோழிப் பண்ணை அலகுகள் நிறுவ மானியம்: விருப்பமுள்ளவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

ரூ. 1.10 லட்சம் கோடிக்கு ராணுவ தளவாடங்கள் கொள்முதல்: பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல்

ரூ. 1.10 லட்சம் கோடிக்கு ராணுவ தளவாடங்கள் கொள்முதல்: பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல்

பீரங்கி எதிா்ப்பு ஏவுகணை: அமெரிக்காவிடம் கொள்முதல் செய்ய இந்தியா ஒப்பந்தம்

பீரங்கி எதிா்ப்பு ஏவுகணை: அமெரிக்காவிடம் கொள்முதல் செய்ய இந்தியா ஒப்பந்தம்

மத்திய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள்: அரசுக்கு ரூ. 3.40 லட்சம் கோடி கூடுதல் செலவினம்

மத்திய உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்கள்: அரசுக்கு ரூ. 3.40 லட்சம் கோடி கூடுதல் செலவினம்

விடியோக்கள்

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்