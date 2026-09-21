டி-72, டி-90 பீரங்கிகளுக்கான மின் அலகுகள் கொள்முதல்: ரூ. 586 கோடியில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்பந்தம்
டி-72 மற்றும் டி-90 பீரங்கிகளுக்கான துணை மின் அலகுகளை ரூ.586 கோடி மதிப்பில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கையொப்பமிட்டது.
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டி-72 மற்றும் டி-90 பீரங்கிகளுக்கான துணை மின் அலகுகளை ரூ.586 கோடி மதிப்பில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கையொப்பமிட்டது.
தில்லியில் பாதுகாப்பு அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் முன்னிலையில் அக்யூரேட் இன்டஸ்ட்ரியல் கன்ட்ரோல் நிறுவனத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.
இதுதொடா்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘பீரங்கியில் உள்ள தீ கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு, பீரங்கி நிலைத்தன்மை அமைப்பு மற்றும் பிற துணை அமைப்புகளுக்குத் தேவையான மின்சாரத்தை துணை மின் அலகுகள் (ஏபியு) உருவாக்குகின்றன.
உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஏபியுக்களைச் சோ்ப்பது இந்திய ராணுவத்தின் இயந்திரமாக்கப்பட்ட படைப்பிரிவுகளின் செயல்பாட்டுத் தயாா்நிலை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
இதன் அடிப்படையில் அக்யூரேட் இன்டஸ்ட்ரியல் கன்ட்ரோல் நிறுவனத்துடன் ரூ.586 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்டது. இது ‘வளா்ச்சியடைந்த பாரதம்-2047’ என்ற உயரிய இலக்கை அடைவதில் மற்றுமொரு மைல்கல்லாகும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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