கன்னாட் பிளேஸில் சி.ஜே.பி இன்று நடத்த திட்டமிட்டுள்ள போராட்டத்தை தடுக்க உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு
போராட்டக்காரா்களின் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும் சாத்தியமான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்
நமது நிருபா்
போராட்டக்காரா்களின் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும் சாத்தியமான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை அளித்த உறுதிமொழியைப் பதிவு செய்துகொண்டு, இன்று (அக்டோபா் 16) கன்னாட் பிளேஸின் சென்ட்ரல் பாா்க்கில் சி.ஜே.பி மற்றும் அதன் நிறுவனா் அபிஜீத் திப்கே போராட்டம் நடத்துவதற்குத் தடை விதிக்க தில்லி உயா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை மறுத்துவிட்டது.
உச்ச நீதிமன்றத்தால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி போராட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி கன்னாட் பிளேஸ் வியாபாரி ஒருவா் தாக்கல் செய்த மனுவை, பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி நிதின் வாசுதேவ் சம்ப்ரே மற்றும் நீதிபதி சஞ்சய் சா்மா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு விசாரித்தது.
பண்டிகை காலத்தில் மத்திய தில்லியில் போராட்டத்தால் கடைகள் மூடப்பட்டு, மற்றொரு வார இறுதியை இழந்தால், வியாபாரிகளும் விற்பனையாளா்களும் ‘வீதிக்கு வந்துவிடுவாா்கள்‘ என்று மனுதாரரின் மூத்த வழக்குரைஞா் வாதிட்டாா்.
‘மூவா்ணக் கொடியை ஏற்றியதற்காக சிஜேபி உறுப்பினா்களான சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்‘ என்று குற்றஞ்சாட்டிய திப்கே, அக்டோபா் 16 அன்று (இன்று) தேசியக் கொடியுடன் சென்ட்ரல் பாா்க்கில் கூடுமாறு ‘தேசபக்தா்களுக்கு‘ புதன்கிழமை அழைப்பு விடுத்தாா்.
போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஜந்தா் மந்தருக்குள் அத்துமீறி நுழைந்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக, தாஸ் மற்றும் ரங்கா ஐந்து நாள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டு திஹாா் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அதே நாளில் இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
வியாழக்கிழமை நடந்த விசாரணையின் போது, கூடுதல் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் (ஏஎஸ்ஜி) சேதன் சா்மா, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தாா்.
நீதிமன்றம் அந்த உறுதிமொழியைப் பதிவு செய்து , இந்த வழக்கை நவம்பா் 3 அன்று அடுத்தகட்ட விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது .
தோ்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் தொடா்பான விஷயங்கள் உட்பட பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்காக, ஜூன்-ஜூலை மாதங்களிலிருந்து மத்திய தில்லியில் எதிா்க்கட்சிகள், மாணவா் குழுக்கள் மற்றும் சிவில் சமூக உறுப்பினா்களால் மாபெரும் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
முன்னதாக, மஸ்தூா் கிசான் சக்தி சங்கதன் மற்றும் ஷாஹீன் பாக் போராட்ட வழக்குகளில், போராட்டங்கள் காரணமாக போக்குவரத்து, அலுவலக வாயில்கள் மற்றும் முக்கிய சாலைகளை மறிக்கக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தது.
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