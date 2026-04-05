Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கிரிக்கெட்

க்ளாசன், நிதீஷ் அரைசதம்: லக்னௌ அணிக்கு 157 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் லீக் தொடரின் 10ஆவது போட்டி குறித்து...

News image

ஹென்ரிச் க்ளாசன், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி . - படம்: ஐபிஎல்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 11:56 am

ஐபிஎல் லீக் தொடரின் 10ஆவது போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 156 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக ஹென்ரிச் க்ளாசன் (62), நிதீஷ் குமார் ரெட்டி (56) அரைசதம் அடித்தார்கள்.

தொடக்கத்தில் மிக மோசமாக பேட்டிங் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணி ஒரு கட்டதில் 8 ஓவர்களு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 28 ரன்களில் இருந்து. ஹென்ரிச் க்ளாசன், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி கூட்டணிதான் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், ஆவேஷ் கான் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள். ஷமி தொடக்க வீரர்கள் இருவரையும் சொற்ப ரன்களில் வீழ்த்தினார்.

சிறப்பாக பந்துவீசிய மணிமாறன் 1 விக்கெட்டும், பெரிதும் எதிர்பார்த்த திவேஷ் ரதி 46 ரன்கள் அளித்து 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தார்கள்.

Summary

Klaasen, Nitish Score Half-Centuries: Target of 157 Runs for Lucknow!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு