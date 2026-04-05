க்ளாசன், நிதீஷ் அரைசதம்: லக்னௌ அணிக்கு 157 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் லீக் தொடரின் 10ஆவது போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 156 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக ஹென்ரிச் க்ளாசன் (62), நிதீஷ் குமார் ரெட்டி (56) அரைசதம் அடித்தார்கள்.
தொடக்கத்தில் மிக மோசமாக பேட்டிங் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணி ஒரு கட்டதில் 8 ஓவர்களு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 28 ரன்களில் இருந்து. ஹென்ரிச் க்ளாசன், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி கூட்டணிதான் அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், ஆவேஷ் கான் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள். ஷமி தொடக்க வீரர்கள் இருவரையும் சொற்ப ரன்களில் வீழ்த்தினார்.
சிறப்பாக பந்துவீசிய மணிமாறன் 1 விக்கெட்டும், பெரிதும் எதிர்பார்த்த திவேஷ் ரதி 46 ரன்கள் அளித்து 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தார்கள்.
Klaasen, Nitish Score Half-Centuries: Target of 157 Runs for Lucknow!
