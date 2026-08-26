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90% உடல் நலத்துடன் இருக்கிறேன்: பாபர் அசாம்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் பாபர் அசாம் பங்கேற்பது குறித்து...

Pakistan's Babar Azam during a nets session in London., England, Tuesday, Aug. 25, 2026, ahead of the second Men's Rothesay Test Cricket Match between England and Pakistan starting Thursday. (Ben Whitley/PA via AP)

பாபர் அசாம் - படம்: ஏபி

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 9:18 pm IST

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் பாபர் அசாம் தான் 90 சதவிகித உடல்நலத்துடன் இருப்பதால் பங்கேற்க முடியும் எனக் கூறியுள்ளார்.

இங்கிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள பாகிஸ்தான் அணி முதல் டெஸ்ட்டில் தோல்வியுற்றது. இரண்டாவது டெஸ்ட் வரும் நாளை இந்திய நேரப்படி காலை 11 மணிக்கு லண்டனில் நடைபெற இருக்கிறது.

முதல் டெஸ்ட்டில் பாபர் அசாம் பங்கேற்கவில்லை. அந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து இன்னிங்ஸ் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்த நிலையில் இரண்டாவது போட்டியில் பங்கேற்பாரா என்பது குறித்து அவர் பேசியிருப்பதாவது:

ஆமாம், நாளைய போட்டியில் விளையாட நான் 90 சதவிகிதம் உடல் நலத்துடன் இருக்கிறேன். நாங்கள் முதல் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடவில்லை. ஆனால், அந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு நாங்கள் ஒன்றாக உட்கார்ந்து குறைகள் பற்றி பேசியுள்ளோம். நாளைய போட்டிக்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம் எனக் கூறியுள்ளார்.

பாபர் அசாம் இதுவரை 64 டெஸ்ட்டில் 4, 674 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 43.68 சராசரி உடன் விளையாடியுள்ளார். குறிப்பாக இங்கிலாந்து மண்ணில் அவரது சராசரி 65.75ஆக இருக்கிறது.

Summary

Babar Azam says he''s ''90%'' fit and set to return for Pakistan in 2nd test against England

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