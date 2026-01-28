கிரிக்கெட்

ஆஸி. கேப்டன் சதம்: மே.இ.தீ. அணிக்கு 315 ரன்கள் இலக்கு!

யு19 உலகக் கோப்பையில் அசத்திய ஆஸி. அணி குறித்து...
Oliver Peake.
ஆலிவர் பீக்.படம்: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா.
Updated on
1 min read

யு19 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் சிக்ஸ் குரூப் 1 ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 314 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் ஆஸி. அணியின் கேப்டன் ஆலிவர் பீக் சதமடித்து அசத்தினார்.

யு19 உலகக் கோப்பை சூப்பர் சிக்ஸ் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மே.இ.தீ. அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸி. அணி 314/7 ரன்கள் குவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஆலிவர் பீக்கி 108 ரன்களும், நிதீஷ் சாமுவேல் 56 ரன்களும் வில் மலாஜ்சுக் 48 ரன்களும் எடுத்தார்கள்.

மே.இ.தீ. அணிகள் ஜகீம் பெல்லார்டு ஜெய் கிட்டன்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள்.

குரூப் 1 புள்ளிப் பட்டியலில் ஆஸி. அணி 6 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும் மே.இ.தீ. 4 புள்ளிகளுடன் நான்காவது இடத்திலும் இருக்கின்றன.

ஆஸி. மகளிரணிக்கு புதிய கேப்டன் நியமனம்!
Summary

In the U19 World Cup, the Australian team has scored 314 runs at the end of 50 overs.

Australia
U19 World Cup
West Indies
century

